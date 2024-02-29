五十歲生日快樂！CASIO原汁原味復刻品牌首款腕表 限量、電波對時吸藏家目光

日本鐘表品牌CASIO於今年迎來50周年，因此以1974年的第一款腕表為基礎，原汁原味的復刻其設計，推出全新且限量的數位顯示表款。不同於過去基礎功能，CASIO還加入了太陽能電力系統、世界六局電波時間校準與Mobile Link功能，可透過Bluetooth®與智慧型手機配對，既有經典外觀，但兼具實用性能。

嶄新的TRN-50-2A腕表，忠實地還原了CASIO的第一款也是首款配備自動日曆的Casiotron表款，因此在表面的下方處，也一併的還原了「CASIOTRON」字樣。同時全表皆在品牌的山形廠製作並組裝完成，使用帶有髮絲紋與亮面打磨的精鋼材質表殼與表鍊，使其無論是外觀、尺寸或表徑與原版大致相同。深藍色表盤和外圈凹槽裝飾更較以往更細膩；底蓋部分則採用旋入設計，部分材質為玻璃，使其可透過內置天線接收無線電波，並印上50周年全新Logo與限定序號。

受到傳奇SL-800名片型計算機啟發而設的CASIO A168WE系列表款。圖／CASIO提供

除了50周年限量紀念腕表，從製作計算機起家的CASIO不忘本，在Vintage系列表款，便能看到許多「計算機」的元素。如同以1976年誕生的CQ-1計算機鬧鐘為靈感，創造出具有八位數計算機功能的CA-500型手表，呈現出計算機的配色和外觀設計，表面結合鍵盤和LCD顯示，充滿懷舊情懷。另外還有受到傳奇SL-800名片型計算機啟發而設的A168WE系列表款，在表盤上展現80年代復古風格與色彩美學，且在時間顯示數字和其他細節中採用相同色彩點綴，再現原創設計元素。

CASIO以1976年誕生的CQ-1計算機鬧鐘為靈感，創造出具有八位數計算機功能的CA-500型手表。圖／CASIO提供

CASIO五十周年紀念TRN-50-2A腕表，精鋼表殼與表鍊，全球限量4,000只，15,500元。圖／CASIO提供

CASIO A168WE系列HB-1A腕表，2,600元。圖／CASIO提供

CASIO A168WE系列HA-9A腕表，1,800元。圖／CASIO提供

CASIO Heritage Colors系列CA-500WE-7B腕表，1,900元。圖／CASIO提供