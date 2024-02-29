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帥氣褲裝或辣短裙怎麼拎都行 寧藝卓、小安愛包買起來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寧寧與席琳娜戈梅茲手拿Versace Medusa '95包。圖／凡賽斯提供
寧寧與席琳娜戈梅茲手拿Versace Medusa '95包。圖／凡賽斯提供

2024春夏，凡賽斯（VERSACE）透過皮革配飾繼續創意演繹品牌的經典元素，獨特的巴洛克印花、希臘迴紋和Medusa圖案成為三大系列的焦點，經典的Medusa '95金屬細節融入今季的全新提包系列和獨特設計之中，甫推出就成為許多時尚名人亮相最愛，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）和品牌大使寧藝卓（寧寧，Ningning）出席上週Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀時，就都選擇了拎黑色Medusa '95搭配性感合身的洋裝亮相。席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）現身洛杉磯街頭時也選用同款包包配上迷你裙，奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）和露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）則是以Medusa '95為俐落褲裝注入優雅氣質，完美演繹其百搭設計。

寧寧手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供
寧寧手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供
安海瑟薇手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供
安海瑟薇手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供

Medusa '95是Versace最具辨識度的品牌象徵標誌，本季全新的全新提包系列添上以Medusa '95金屬細節點綴的飾帶細節，這個Versace經典金屬元素於 1995年系列中首度亮相。獨特的橫式手提包，提供不同的尺寸、顏色和物料飾面選擇，包括感覺奢華獨特、帶有粉末狀質感的平滑皮革，以及啞面鱷魚壓紋皮革，為品牌標誌元素注入與時俱進的美學活力。

席琳娜戈梅茲手拿Versace Medusa '95包現身洛杉磯街頭。圖／凡賽斯提供
席琳娜戈梅茲手拿Versace Medusa '95包現身洛杉磯街頭。圖／凡賽斯提供
希拉蕊史旺手拿Versace Medusa '95包現身於紐約街頭。圖／凡賽斯提供
希拉蕊史旺手拿Versace Medusa '95包現身於紐約街頭。圖／凡賽斯提供
露琵塔尼詠歐手拿Versace Medusa '95包出席第 74 屆柏林國際電影節紅毯。圖／凡賽斯提供
露琵塔尼詠歐手拿Versace Medusa '95包出席第 74 屆柏林國際電影節紅毯。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包水藍色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包水藍色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包黑色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包黑色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包粉色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包粉色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包白色款。圖／凡賽斯提供
Versace Medusa '95包白色款。圖／凡賽斯提供

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