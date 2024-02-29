2024春夏，凡賽斯（VERSACE）透過皮革配飾繼續創意演繹品牌的經典元素，獨特的巴洛克印花、希臘迴紋和Medusa圖案成為三大系列的焦點，經典的Medusa '95金屬細節融入今季的全新提包系列和獨特設計之中，甫推出就成為許多時尚名人亮相最愛，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）和品牌大使寧藝卓（寧寧，Ningning）出席上週Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀時，就都選擇了拎黑色Medusa '95搭配性感合身的洋裝亮相。席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）現身洛杉磯街頭時也選用同款包包配上迷你裙，奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）和露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）則是以Medusa '95為俐落褲裝注入優雅氣質，完美演繹其百搭設計。

寧寧手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供 安海瑟薇手拿Versace Medusa '95包參加Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀。圖／凡賽斯提供