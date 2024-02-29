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帥氣褲裝或辣短裙怎麼拎都行 寧藝卓、小安愛包買起來
2024春夏，凡賽斯（VERSACE）透過皮革配飾繼續創意演繹品牌的經典元素，獨特的巴洛克印花、希臘迴紋和Medusa圖案成為三大系列的焦點，經典的Medusa '95金屬細節融入今季的全新提包系列和獨特設計之中，甫推出就成為許多時尚名人亮相最愛，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）和品牌大使寧藝卓（寧寧，Ningning）出席上週Versace於米蘭舉辦的2024秋冬時裝秀時，就都選擇了拎黑色Medusa '95搭配性感合身的洋裝亮相。席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）現身洛杉磯街頭時也選用同款包包配上迷你裙，奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）和露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）則是以Medusa '95為俐落褲裝注入優雅氣質，完美演繹其百搭設計。
Medusa '95是Versace最具辨識度的品牌象徵標誌，本季全新的全新提包系列添上以Medusa '95金屬細節點綴的飾帶細節，這個Versace經典金屬元素於 1995年系列中首度亮相。獨特的橫式手提包，提供不同的尺寸、顏色和物料飾面選擇，包括感覺奢華獨特、帶有粉末狀質感的平滑皮革，以及啞面鱷魚壓紋皮革，為品牌標誌元素注入與時俱進的美學活力。
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