全聯加入即享券行列 電子禮券使用方便又減碳助永續

除了電子支付，電子票券的便利性也是一用就上癮，不只成為許多民眾在超商、連鎖餐飲及百貨等量販通路購買使用享優惠的選擇，更成為許多企業、職福會送禮、發放福利的好方法之一。隨著全球ESG的意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，同時還能有效減少碳足跡、資源消耗和浪費。

全台最大電子票券發券商Edenred宜睿智慧宣布與在全台擁有超過1,170家據點的全聯攜手合作，銷售電子禮券，期望提供企業客戶及消費者更多元的選擇，同時也補齊量販超市通路重要拼圖。

全聯表示，隨著環保、永續概念的興起，自2023年10月起配合25周年慶活動，即開始陸續推動電子禮券，活動不到3個月的時間，約省下110萬張紙，可見消費者接受度頗高。