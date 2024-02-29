聽新聞
test
0:00 / 0:00
全聯加入即享券行列 電子禮券使用方便又減碳助永續
除了電子支付，電子票券的便利性也是一用就上癮，不只成為許多民眾在超商、連鎖餐飲及百貨等量販通路購買使用享優惠的選擇，更成為許多企業、職福會送禮、發放福利的好方法之一。隨著全球ESG的意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅實現了100%數位化，同時還能有效減少碳足跡、資源消耗和浪費。
全台最大電子票券發券商Edenred宜睿智慧宣布與在全台擁有超過1,170家據點的全聯攜手合作，銷售電子禮券，期望提供企業客戶及消費者更多元的選擇，同時也補齊量販超市通路重要拼圖。
全聯表示，隨著環保、永續概念的興起，自2023年10月起配合25周年慶活動，即開始陸續推動電子禮券，活動不到3個月的時間，約省下110萬張紙，可見消費者接受度頗高。
而Edenred也表示，會不斷創新產品應用，去年起陸續推出「品牌自選、面額自訂」功能，創造票券使用彈性最大化，以及導入「感應式即享券」等最新技術，為台灣消費者帶來更方便快速的核銷體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言