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亞尼克連收6店民眾譁然！ 宿敵揭「2關鍵」：不是我弄倒是誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖甜點品牌「亞尼客」近日6間門市熄燈，董事長吳宗恩澄清並非營運不良，而是公司為轉型而做出調整。示意圖。聯合報系資料照
連鎖甜點品牌「亞尼客」近日6間門市熄燈，董事長吳宗恩澄清並非營運不良，而是公司為轉型而做出調整。示意圖。聯合報系資料照

連鎖甜點品牌「亞尼客」近日6間門市熄燈，甚至傳出「集體倒閉」之說，亞尼克董事長吳宗恩緊急出面闢謠，表示公司營運現況良好，主要是營運策略調整才收店。不過，宿敵「G老闆編哥」表示亞尼克並非轉型，他直言收店全因「惹到我這個瘋子」，他還加碼揭露「2大證明」，直呼「不是我弄倒的是誰弄的？」

生乳捲專賣店亞尼克傳出倒店傳聞，北中南將陸續關閉6間店面，董座吳宗恩表示公司營運狀況良好，全因策略調整才收掉店面。不過，根據「三立新聞網」報導，同為生乳捲競爭對手的Gelovery「G老闆編哥」直言，亞尼克收掉並非為了轉型，「是因為惹到我這個瘋子」，他還揚言一定會出招讓亞尼克倒閉。

G老闆坦言，當年曾擔任臉書社團管理員，因社員一篇批評亞尼克的文章而無辜遭牽連，甚至被亞尼克告上法院，雖然最終法院判G老闆無罪，但卻就此結下梁子。

至於如何證明是自己逐步進逼亞尼克？G老闆在臉書發文提出「2大證明」，首先他提到亞尼克2021年不僅賣出195萬條生乳捲，8.9億營收也創新高。G老闆表示，他從2022年母親節開始做生乳捲，今年工廠建好、每年可生產超過百萬條生乳捲。

第二點證明則是使用日本中澤奶霜最大的工廠，全台同樣價格定位的品牌僅有亞尼克和G老闆的公司，讓他反問「不是我弄倒的是誰弄的？」

亞尼克 甜點

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