狂熱情慾點燃五月！經典法文音樂劇《唐璜》即將登場

經典法文音樂劇「唐璜」二十週年巡演火熱登台！繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後的全新必看之作，今年五月，於高雄衛武營國家歌劇院、台北流行音樂中心兩地連續上演，雙人套票同步熱賣中，最低優惠八八折！

「唐璜」不僅僅是西方文學的經典改編之作，一齣優雅的法文音樂劇，更是一場情慾奔放的視聽盛宴。故事圍繞著情場美男「唐璜」展開，他無視婚約、無視規範，遊走在貴族婦女之間，不斷地挑戰愛情極限，追求歡愉，而究竟是什麼樣的契機，讓一個如此多情風流的花花公子，化身為鍾情如一的癡情男子呢？

法文音樂劇「唐璜」結合性感致命的佛朗明哥舞步、充滿西班牙風味的歌曲節奏，豐富多采的音樂及舞蹈，讓每一場戲都熾熱火辣，每一個畫面香豔不已，令人心跳加速，將以最華麗壯闊的舞台畫面再現情聖風華。本次飾演「唐璜」的吉安．馬可．夏雷提（Gian Marco Schiaretti）曾隨「鐘樓怪人」演出多次來台，在台擁有眾多粉絲。

吉安．馬可表示：「唐璜這個角色在劇中奮力追求愛與被愛，讓『愛』同時成為他的譴難與救贖，藉由『真愛』讓他更深刻了解這個世界」。五月邀請您一同跟這位隨放蕩不羈的美男子「唐璜」，踏上浪漫、火熱、孤獨且勇敢的愛情之旅。