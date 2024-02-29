狂熱情慾點燃五月！經典法文音樂劇《唐璜》即將登場
經典法文音樂劇「唐璜」二十週年巡演火熱登台！繼「鐘樓怪人」、「羅密歐與茱麗葉」後的全新必看之作，今年五月，於高雄衛武營國家歌劇院、台北流行音樂中心兩地連續上演，雙人套票同步熱賣中，最低優惠八八折！
「唐璜」不僅僅是西方文學的經典改編之作，一齣優雅的法文音樂劇，更是一場情慾奔放的視聽盛宴。故事圍繞著情場美男「唐璜」展開，他無視婚約、無視規範，遊走在貴族婦女之間，不斷地挑戰愛情極限，追求歡愉，而究竟是什麼樣的契機，讓一個如此多情風流的花花公子，化身為鍾情如一的癡情男子呢？
法文音樂劇「唐璜」結合性感致命的佛朗明哥舞步、充滿西班牙風味的歌曲節奏，豐富多采的音樂及舞蹈，讓每一場戲都熾熱火辣，每一個畫面香豔不已，令人心跳加速，將以最華麗壯闊的舞台畫面再現情聖風華。本次飾演「唐璜」的吉安．馬可．夏雷提（Gian Marco Schiaretti）曾隨「鐘樓怪人」演出多次來台，在台擁有眾多粉絲。
吉安．馬可表示：「唐璜這個角色在劇中奮力追求愛與被愛，讓『愛』同時成為他的譴難與救贖，藉由『真愛』讓他更深刻了解這個世界」。五月邀請您一同跟這位隨放蕩不羈的美男子「唐璜」，踏上浪漫、火熱、孤獨且勇敢的愛情之旅。
由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇「唐璜」至今累積超過六十萬人次觀看、原聲帶銷量更突破三十萬張佳績，今年五月十六日至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。全面啟售最低優惠八八折起，購票請上 udn售票網獨家開賣。客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。
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