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長榮航空線上旅展開跑機票最低下殺75折 最低2088元起

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照
長榮航空示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照

長榮航空今天表示，即日起至3月12日晚間11時59分，推出2024春季線上旅展，9月30日前從台灣出發指定航線，享最低75折起優惠，其中高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）、桃園-香港來回最低3556元起（未稅）。

長榮航空指出，長榮航空春季線上旅展，推出多條航線提供超殺票價，3月6日飛航桃園-愛媛松山航線優惠價9390元起（未稅）、桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，桃園-首爾來回最低5665元起（未稅）。

另外，高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）、桃園-澳門來回最低2,546元起（未稅）、桃園-香港來回最低3556元起（未稅）。長程線首推桃園-布里斯本來回最低16684元起（未稅）、桃園-舊金山最低30529元起（含稅），歐洲六大航點由桃園出發至米蘭、阿姆斯特丹、巴黎、慕尼黑、倫敦及維也納也有優惠。

長榮航空表示，除了贈送新加入會員最高1000哩外，於旅展期間前，往長榮航空官網或EVA Mobile APP的「會員優惠購票專區」，特選航線可再享成人機票獨家優惠，包括歐美航線、日本以及東南亞航線；此外，會員購票另可兌換免費機上Wi-Fi體驗，詳情可至長榮航空官網查詢。

桃園 航線 長榮

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