全新沉浸式體驗「落日月台 Mind The Gap」！帶領觀眾探索神秘彌留世界

「正如落日之後，必有黎明；所有終點，必將是另個起點。」自高雄啟程的巡迴沉浸式計劃「落日轉運站 The Sunset Terminal」以人生盡頭為題，陪伴旅客面對生命中將面臨的終點；2024 年，「落日轉運站」正式抵達台北，並推出全新原創子作品「落日月台 Mind The Gap」，座落於松山文創園區中，融合即時互動演出、場景及食物設計和意想不到的探索方式，帶來全新型態的沉浸式體驗，更為每位旅客量身打造專屬旅程，在不被現實所困的時空中，重新思考面臨終點時的選擇。

窺探屬於自己的終點，那會是什麼樣貌？

「落日月台」帶領你前往人生旅途的最終站，你也許不知為何而來、無法確認前往何方，但在踏出此處後，或許能找到答案。旅客將從夜幕降臨後啟程，追隨下一個日出，結合松山文創園區特色，穿梭於 8 個神秘空間，並於 70 ～ 80 分鐘內透過各空間不同型式的互動而完成旅程，例如當抵達日月食堂，你將品嚐 3 道創意小食及 1 杯微醺飲品，透過食物設計回顧自己曾做過的選擇。

圖／驚喜製造提供

遇見風格各異的漂流者，他們爲何身處《落日月台》？

「傳說在落日將近、月升之際，「落日月台」閘門將開啟， 乘載所有迷途的旅客。」在這彌留之際，將有 9 位奇裝異服的漂流者，分別引導旅客穿梭於奇幻場景之中，旅程也將因此而有所不同。驚喜製造與風狗浪自「微醺大飯店」起，發展即時互動的展演型式，體驗者透過與演員的對答而更了解自己，本次作品為驚喜製造暌違兩年再次於台北推出即時互動展演，將協同《微醺》系列原班人馬，以超現實的角色美學設計帶來嶄新的體驗型式。

踏出「落日月台」，將留下什麼回憶及感觸？

在忙碌的生活中，也許會忘記自己的初衷及方向，「落日月台」為旅客創造一個可以喘息、停下來思考的時空。搶先參與首週展演的旅客表示：「在城市生活難得能抽離一切、面對自己好好對話」、「即使一個人前往也不會感到孤獨，一場令人深思與潸然淚下的體驗」；更有人分享親身體驗過終點後的感觸：「雖然人生並不能重來，但每天醒來也算另一種重來吧」、「這裡讓我思考，當一切措手不及時，如果還有機會可以把握什麼」、「謝謝這趟旅程，接住快碎掉的我，讓我有勇氣繼續面對這個世界」。

圖／驚喜製造提供

我們總是在移動，日復一日轉運著自己，追逐日出、望向日落，相信著無論前往何方，我們都終將抵達屬於我們的終點，而當終點不是完結，生離死別將成為另一個起點；「落日轉運站」系列作品皆傳達一個訊息：我們所經歷的每個終點，其實都是為了迎接下一次精彩的旅程而暫時停留，當你準備好再次啟程時，一段全新的旅途正等候著你。從「落日月台」踏出的那一刻起，我們期待旅客們能把握當下，擁抱充滿無限可能的現在。即刻前往「落日月台 Mind The Gap」，窺探專屬於你的終點。

【關於落日月台 Mind The Gap】

｜展演時間：2024.01.17 起

｜展演地點：台北松山文創園區藝巷空間

｜體驗型式：70 - 80分鐘 多場域沉浸 X 全感官體驗

｜購票連結： https://bit.ly/48qR9xJ

｜總策劃團隊：驚喜製造 Surprise Lab

｜共同主辦：聯合數位文創 udnFunLife

｜共同策劃：風狗浪 ROGUE WAVE

演出中含酒精飲料 ※禁止酒駕 飲酒過量有礙健康