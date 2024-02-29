春季生意啟發珠寶 繽紛彩寶花園與翡翠綠葉展生命力

迎接萬物復蘇的春季，盎然生機啟發瑰麗珠寶的創作。林曉同設計師珠寶推出高訂系列「曉夢花園」，一條套錬與四款可轉換珠寶，將不期而遇的感動與幸福的觀察與感受結合卓越工藝打造花園，各色寶石綻放，玉石青鳥停駐其中。玉世家（JADEGIA）以大自然為靈思，琢磨翡翠主石化作綠葉和青青朝露，詮釋出一襲春日栩栩的自然風情。

既是戒指也可當作吊墜配戴的「藍妍」，以玫瑰切工鑽石堆疊出月光下的花瓣，襯托夜色；「曉夢花園·藍妍」則精選遊彩華美的蛋白石配玫瑰切工水滴鑽，青鳥與玉蝶對望。「曉夢花園·窩心」則大膽組合翠綠青鳥和心型鮮紅碧璽，粉紅剛玉與白鑽密鑲成心心相印的圖案。「幸福圍繞」硬式套錬結合色調浪漫的蛋白遊彩、粉紅剛玉與薰衣草石英。「國境之南」以祖母綠、沙佛萊石組成搖曳芭蕉葉，設計連結土地情感。