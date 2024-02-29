春季生意啟發珠寶 繽紛彩寶花園與翡翠綠葉展生命力
迎接萬物復蘇的春季，盎然生機啟發瑰麗珠寶的創作。林曉同設計師珠寶推出高訂系列「曉夢花園」，一條套錬與四款可轉換珠寶，將不期而遇的感動與幸福的觀察與感受結合卓越工藝打造花園，各色寶石綻放，玉石青鳥停駐其中。玉世家（JADEGIA）以大自然為靈思，琢磨翡翠主石化作綠葉和青青朝露，詮釋出一襲春日栩栩的自然風情。
既是戒指也可當作吊墜配戴的「藍妍」，以玫瑰切工鑽石堆疊出月光下的花瓣，襯托夜色；「曉夢花園·藍妍」則精選遊彩華美的蛋白石配玫瑰切工水滴鑽，青鳥與玉蝶對望。「曉夢花園·窩心」則大膽組合翠綠青鳥和心型鮮紅碧璽，粉紅剛玉與白鑽密鑲成心心相印的圖案。「幸福圍繞」硬式套錬結合色調浪漫的蛋白遊彩、粉紅剛玉與薰衣草石英。「國境之南」以祖母綠、沙佛萊石組成搖曳芭蕉葉，設計連結土地情感。
以大自然為靈思的玉世家，春季珠寶系列，包括葉形墜飾與蛋面鑲鑽戒指兩種款式，精選最受青睞的綠色翡翠，象徵著盎然的生命力，本身深淺不同的青綠翠色也也映顯著嬌嫩、秀氣、華美或尊貴的不同性格與氣質。葉形翡翠墜飾以綠色翡翠為主石，將天然翡翠的色澤和圖紋琢磨作成葉片，美感比例簡約優雅。翡翠蛋面鑲鑽戒指則以經典的蛋面造型凝聚綠光，配襯璀璨鑽石，戒身流暢勾勒出迴旋的曲線，展現清麗的春季氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言