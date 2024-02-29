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春季生意啟發珠寶 繽紛彩寶花園與翡翠綠葉展生命力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JADEGIA玉世家春季翡翠珠寶系列，以翡翠為主石，大自然為靈感。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家春季翡翠珠寶系列，以翡翠為主石，大自然為靈感。圖／玉世家提供

迎接萬物復蘇的春季，盎然生機啟發瑰麗珠寶的創作。林曉同設計師珠寶推出高訂系列「曉夢花園」，一條套錬與四款可轉換珠寶，將不期而遇的感動與幸福的觀察與感受結合卓越工藝打造花園，各色寶石綻放，玉石青鳥停駐其中。玉世家（JADEGIA）以大自然為靈思，琢磨翡翠主石化作綠葉和青青朝露，詮釋出一襲春日栩栩的自然風情。

既是戒指也可當作吊墜配戴的「藍妍」，以玫瑰切工鑽石堆疊出月光下的花瓣，襯托夜色；「曉夢花園·藍妍」則精選遊彩華美的蛋白石配玫瑰切工水滴鑽，青鳥與玉蝶對望。「曉夢花園·窩心」則大膽組合翠綠青鳥和心型鮮紅碧璽，粉紅剛玉與白鑽密鑲成心心相印的圖案。「幸福圍繞」硬式套錬結合色調浪漫的蛋白遊彩、粉紅剛玉與薰衣草石英。「國境之南」以祖母綠、沙佛萊石組成搖曳芭蕉葉，設計連結土地情感。

以大自然為靈思的玉世家，春季珠寶系列，包括葉形墜飾與蛋面鑲鑽戒指兩種款式，精選最受青睞的綠色翡翠，象徵著盎然的生命力，本身深淺不同的青綠翠色也也映顯著嬌嫩、秀氣、華美或尊貴的不同性格與氣質。葉形翡翠墜飾以綠色翡翠為主石，將天然翡翠的色澤和圖紋琢磨作成葉片，美感比例簡約優雅。翡翠蛋面鑲鑽戒指則以經典的蛋面造型凝聚綠光，配襯璀璨鑽石，戒身流暢勾勒出迴旋的曲線，展現清麗的春季氣息。

曉夢花園·國境之南，胸墜兩用珠寶，蛋白石、祖母綠、藍寶、黃彩鑽、鑽石、月光石、玉石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·國境之南，胸墜兩用珠寶，蛋白石、祖母綠、藍寶、黃彩鑽、鑽石、月光石、玉石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·幸福圍繞，套鍊，蛋白石、粉紅剛玉、薰衣草石英石、彩寶碧璽，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·幸福圍繞，套鍊，蛋白石、粉紅剛玉、薰衣草石英石、彩寶碧璽，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
玉世家葉形翡翠鑲鑽墜飾，29.2*12.9*3.6毫米，36萬6,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
玉世家葉形翡翠鑲鑽墜飾，29.2*12.9*3.6毫米，36萬6,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家春季翡翠珠寶系列，以翡翠為主石，大自然為靈感。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家春季翡翠珠寶系列，以翡翠為主石，大自然為靈感。圖／玉世家提供
曉夢花園·曉月，胸墜兩用珠寶，蛋白石、鑽石、粉紅剛玉、藍彩剛、玉石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·曉月，胸墜兩用珠寶，蛋白石、鑽石、粉紅剛玉、藍彩剛、玉石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，32萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，32萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，23萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，23萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家葉形翡翠墜飾，搭配蛋面白翡與鑽石，33.3*19.4*3.2毫米，66萬8,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
玉世家葉形翡翠墜飾，搭配蛋面白翡與鑽石，33.3*19.4*3.2毫米，66萬8,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
曉夢花園·藍妍，戒墜兩用珠寶，藍寶石，玫瑰切工水滴鑽、鑽石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·藍妍，戒墜兩用珠寶，藍寶石，玫瑰切工水滴鑽、鑽石，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
玉世家葉形翡翠鑲鑽墜飾，39.7*17.6*3.7毫米，68萬6,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
玉世家葉形翡翠鑲鑽墜飾，39.7*17.6*3.7毫米，68萬6,000元，不含項鍊。圖／玉世家提供
曉夢花園·窩心，胸墜兩用珠寶，玉石、心型紅寶碧璽、水滴蛋面紅寶、鑽石、粉紅剛玉，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供
曉夢花園·窩心，胸墜兩用珠寶，玉石、心型紅寶碧璽、水滴蛋面紅寶、鑽石、粉紅剛玉，價格店洽。圖／林曉同設計師珠寶提供

戒指 珠寶 設計師

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