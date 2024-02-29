PChome 24h購物「約會女神節」開跑　全場最低38折起

瞄準女性超級消費者商機，PChome 24h購物「約會女神節」今年搶先於2月底開跑，即日起全場最低下殺38折起，全站狂撒千萬優惠回饋，美妝保養即日起至3月1日消費滿額1元即享84折、日用母嬰消費滿額即享85折、人氣美食消費滿額最高折300元、精選質感居家6折起，還有天天超強品類日輪番上陣，同時還有一系列的P幣5重驚喜。

PChome 24h購物觀察站上2023年整體女性會員數占比約52%，相較2022年成長近4%，女性會員數持續穩定增長，以35～44歲占比最高，其次則為45～54歲。同步分析往年站上女性消費族群在女神節檔期間的購物趨勢，習慣囤貨美妝保養、食品、保健類型商品，舉凡卸妝、洗面乳、定裝噴霧、輕食料理、箱購零卡飲料、杯麵、氣泡水等皆頗受女性青睞。

PChome 24h購物「約會女神節」盤點女神願望清單、囤貨系列、夢幻逸品、魅力好物，滿足全方位購物需求。「SWAROVSKI施華洛世奇DOUBLE HEART項鍊」即日起至3月10日特價3,688元；「GARMIN Lily 2智慧腕錶皮革錶帶款」時尚精緻還能追蹤健康進度，售價9,990元；「Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏」即日起至3月11日特價1,200元；「美國旅行者25吋行李箱」極輕材質且耐衝擊，是女性出國輕旅外出好夥伴，限時特價8,755元。

小巧的「Marshall Acton III藍牙喇叭（復古棕）」限時特價11,900元；適合亞洲中小手型使用的「羅技LIFT人體工學垂直滑鼠（玫瑰粉）」即日起至3月3日折扣後售價2,290元；南韓女團BLACKPINK的Jisoo同款「Dyson Supersonic吹風機HD15炫彩粉霧拼色（附精美禮盒）」限時特價14,600元；人氣洗臉機「FOREO LUNA 3淨透舒緩潔面儀」即日起至3月11日特價3,799元。

「MUJI無印良品女有機棉水洗平織布長袖襯衫」售價790元，2月29日前消費滿1,500元折150元；「BLACK HAMMER HO飲手提ECOZEN輕透隨行杯980ML」即日起至3月11日特價599元；「WOKY沃廚hahababy x WOKY All-P TRITAN隨身雙飲杯500ML 2入組」即日起至3月11日特價1,580元；「STANLEY經典系列IceFlow手提吸管杯0.88L」即日起至3月11日特價1,380元；「靠得住晚安好眠褲 2片X18包箱購」即日起至3月12日特價699元。

此外，PChome 24h購物還祭出3月1日至3月31日前往全家便利商店取貨滿350元登記送全家紅利金40元（限量10,000位），滿足消費者24小時隨時彈性取貨需求；結帳綁定Hami Point每1點就能折抵1元，筆筆折抵無上限。