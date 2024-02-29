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限量500盒！momo購物網 X BIODERMA貝膚黛瑪推「Beauty Box美妝禮盒」5大明星夯品全入荷

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」祭出「Beauty Box美妝禮盒」，集結「Sensibio舒敏系列」共5大口碑修護明星，寵愛價499元即可入手總價破1,500元的明星夯品，限量500盒售完為止。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」祭出「Beauty Box美妝禮盒」，集結「Sensibio舒敏系列」共5大口碑修護明星，寵愛價499元即可入手總價破1,500元的明星夯品，限量500盒售完為止。圖／momo購物網提供

乍暖還寒的春季時分，換季一定要仔細呵護肌膚，鎖定美妝盒風潮蔚然成風，momo購物網將於3月1日火熱攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」祭出「Beauty Box美妝禮盒」，集結貝膚黛瑪「Sensibio舒敏系列」共5大口碑修護明星，包括卸妝雙霸主「小紅水舒敏高效潔膚液」與「舒敏高效眼唇卸妝液」，以及「小紅瓶 舒敏抗老修護精華」、「小紅霜 舒敏保濕全能輕乳霜」、「舒敏保濕潔膚凝露」，寵愛價499元即可入手總價破1,500元的明星夯品，限量500盒售完為止。

momo購物網分享，3月逢換季，天氣不穩定正是肌膚躁動及敏感好發時節，加上「減法保養」哲學正夯，捨棄繁複保養步驟，首重「清潔保濕」養出理想膚況，尤其以最高規格純淨水為基底，偕同玻尿酸、植物角鯊精華等保濕鎖水成分產品，晉升消費者心中的精簡保養寵兒。

3月momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」精心祭出5大貝膚黛瑪人氣爆款商品，一盒實現敏弱肌溫和淨膚、浸潤養膚，包含「舒敏高效潔膚液」，一抹帶走彩妝、空汙懸浮微粒，搭配採用30%植物雙精萃油「舒敏高效眼唇卸妝液」，卸妝更完整；溫和潔顏首選「舒敏保濕潔膚凝露」，無皂鹼配方洗後保濕不緊繃；呵護肌膚兼具修護、保濕、舒緩的「舒敏抗老修護精華」；還有小紅霜「舒敏保濕全能輕乳霜」，質地輕盈不黏膩。

momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，以3個月為一期配送一盒，下一盒配送時間即為2024年6月。momo購物網將於每期訂單成立前，提醒是否續購並通知配送日期，如欲中止訂閱也無須繁雜手續，隨時皆可免費取消，亦可跳過其中一期，助攻一鍵掌握最新流行美妝趨勢。

momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏高效眼唇卸妝液125ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏高效眼唇卸妝液125ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏保濕全能輕乳霜5ml X 2。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏保濕全能輕乳霜5ml X 2。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏高效潔膚液100ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏高效潔膚液100ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏保濕潔膚凝露45ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏保濕潔膚凝露45ml。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏抗老修護精華4ml X 2。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月1日攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」限量祭出「Beauty Box美妝禮盒」，內含舒敏抗老修護精華4ml X 2。圖／momo購物網提供

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