限量500盒！momo購物網 X BIODERMA貝膚黛瑪推「Beauty Box美妝禮盒」5大明星夯品全入荷

乍暖還寒的春季時分，換季一定要仔細呵護肌膚，鎖定美妝盒風潮蔚然成風，momo購物網將於3月1日火熱攜手法國醫美高效保養專家「BIODERMA貝膚黛瑪」祭出「Beauty Box美妝禮盒」，集結貝膚黛瑪「Sensibio舒敏系列」共5大口碑修護明星，包括卸妝雙霸主「小紅水舒敏高效潔膚液」與「舒敏高效眼唇卸妝液」，以及「小紅瓶 舒敏抗老修護精華」、「小紅霜 舒敏保濕全能輕乳霜」、「舒敏保濕潔膚凝露」，寵愛價499元即可入手總價破1,500元的明星夯品，限量500盒售完為止。

momo購物網分享，3月逢換季，天氣不穩定正是肌膚躁動及敏感好發時節，加上「減法保養」哲學正夯，捨棄繁複保養步驟，首重「清潔保濕」養出理想膚況，尤其以最高規格純淨水為基底，偕同玻尿酸、植物角鯊精華等保濕鎖水成分產品，晉升消費者心中的精簡保養寵兒。

3月momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」精心祭出5大貝膚黛瑪人氣爆款商品，一盒實現敏弱肌溫和淨膚、浸潤養膚，包含「舒敏高效潔膚液」，一抹帶走彩妝、空汙懸浮微粒，搭配採用30%植物雙精萃油「舒敏高效眼唇卸妝液」，卸妝更完整；溫和潔顏首選「舒敏保濕潔膚凝露」，無皂鹼配方洗後保濕不緊繃；呵護肌膚兼具修護、保濕、舒緩的「舒敏抗老修護精華」；還有小紅霜「舒敏保濕全能輕乳霜」，質地輕盈不黏膩。