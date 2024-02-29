搶搭大巨蛋熱潮 松菸文創軟硬體齊下吸引人潮

台北大巨蛋在3月2日、3日將舉辦「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，搭起這波熱潮，松菸文創園區推出憑票根享有11家文創品牌優惠，並增設12處休閒座椅，以及原先7個出入口開放到12個，抓緊未來大巨蛋賽事商機。

松菸文創園區總監陳玉秀表示，根據去年11月、12月入園人次統計，相較於疫情前2019年同期成長12%，全年人數達到800多萬人，同時，園區文創店家品牌營業額也創下紀錄，相較於2019年成長24%。

陳玉秀表示，2024年有誠品24小時書店、台北大巨蛋多場賽事及SOGO CITY大巨蛋14家餐廳開業人潮，未來周末入園人次與文創與餐飲店家業績成長可期。

為了搶搭這周的讀賣巨人賽事，松菸園區規畫6.6公頃的古蹟空間內，推出「吃貨思路地圖」提供遊客便利及多元的餐飲服務，可選購台灣在地伴手禮。同時，參與台北市政府「大巨蛋HOME RUN遊東區」活動，園區11家文創品牌加碼推出憑賽事票根獨享專屬優惠，活動從即日起至3月10日。