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每四年一回！手上的時間膠囊 綠色「萬年曆」新登場
今日網路社群上不少人都正熱烈討論，由於2月29日每四年才一天，因此如果今天在臉書發文，將如「時間膠囊」般四年再「重逢」一次。而在手表設計領域裡，只有一種功能可精密地每個月份自動切換大小月，甚至「閏月」也不用手動調整，一如瑞士鐘表品牌Blancpain今日推出的全新綠色面盤Villeret萬年曆腕表。
雖然人們有了手機後已可以無限計算日曆，但機械裝置的手表裡，每個月的大小月份還是需要手動調整。然而「萬年曆」（Perpetual Calendar）卻是少數機械鐘表功能裡可計算至2100年的精密裝置，本次Blancpain推出的Villeret萬年曆腕表，並從表廠所在的Le Brassus森林中得到啟發：將深邃的綠色「披」上面盤，在複雜的精密機芯外、再展現了深長優雅的餘韻。
表款的5954自動上鍊機芯將具備時間、月相、萬年曆功能與72小時的動力儲存，同時常見的快調裝置則從表殼側邊挪移至表耳下方，除可避免誤觸，視覺上也更為美觀和簡潔。典雅的綠色面盤將可顯示多重時間資訊，其中12點鐘方向的月份盤再以同軸顯示了閏年的來到，宛如一只手上的時光膠囊，精密、恆常運作，訂價162萬9,000元。
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