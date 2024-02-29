Q2出國團費持續看漲 散客飛日本機票有望降2成

疫後旅遊復甦，國外旅遊持續熱門，旅行業品質保障協會今公布第二季（4至6月）合理團費，各線團費普遍仍是上漲趨勢，其中，國人最愛的日本雖然受惠於匯率，但因通膨、飯店及巴士價格漲，第2季團費可能還會再漲5%至10%，但散客在淡季的機票有機會便宜2千至3千元，比去年同期降2成左右。

品保協會日本制價發言人黃清涼表示，日本因為央行維持貨幣寬鬆，匯率來到35年來最低點，今天匯率更較去年同期有7%跌幅，但因為通膨仍有2、3成，飯店也較去年同期漲10%至20%，且等級愈高、漲幅愈高，巴士也較去年第四季調漲12%、各區門票長10%至20%，團費預計不會下跌。

黃清涼也說，日本航空運能已經回到85%至90%，散客淡季一個人可望降價2、3千元，比去年同期少2成，愈早訂才有機會搶到便宜，但連假期間或旺季的價格則就不會手軟。

品保協會韓國制價發言人林岳雨也說，去年相較其他國家更划算的韓國，今年4月賞花季尚有空間，消費者可利用餘位到首爾、釜山賞花，此外，4月航空公司在韓國線有不定時促銷方案，包括首爾、釜山、濟州島都有定期航班，消費者有較多選擇空間。

品保協會美洲制價發言人林英明表示，美洲方面，去年底航空供需還是很搶手，今年第2季達美航空增加西雅圖-台北一周7班航班，華航也宣布恢復西雅圖航線，5月到10月黃石公園也將重新對外開放，業者紛紛開始包裝相關行程，但美國通膨加上人力不足，團費預估還是會比去年同期漲15%至20%。

歐洲部分，品保協會歐洲制價發言人陳榮信指出，航空公司沒有像疫情前有這麼多航班，去年第4季跟今年第1季散客增加，票價平均成長2到3成，另外，歐洲缺工問題很嚴重，很多飯店業不接受團體客預訂，再者，巴士司機都還沒到位，團費平均漲10%至15%，但歐洲下半年有很多賽事，趕快在第2季前往去比較划算。

品保協會國旅制價發言人沈雅卿也說，今年出國旅客還是很多，國旅市場預計要到2025年才會回到正常，影響團費最主要在飯店，今年第1季飯店房價漲幅5%至10%，旅客減少約50%，旅客想要優惠可以把握3、4月，因為緊接4至6月就是企業旅遊旺季，暑假就是親子旅遊旺季，下半年還有很多國際飯店開幕，價格也會愈來愈高。