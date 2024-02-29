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長榮航空2024春季線上旅展 超殺優惠最低2088元起

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
長榮航空即日起至3月12日23:59止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享最低75折起優惠。記者季相儒／攝影
長榮航空即日起至3月12日23:59止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享最低75折起優惠。記者季相儒／攝影

長榮航空即日起至3月12日23：59止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，享最低75折起優惠。

即將於3月6日飛航的桃園-愛媛松山航線推出優惠價9，390元起（未稅）、桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，推出賞櫻折扣、桃園-首爾來回最低5，665元起（未稅）。說走就走的港澳輕旅行推薦，高雄-澳門來回最低2，088元起（未稅）的驚喜價、桃園-澳門來回最低2，546元起（未稅）、桃園-香港來回最低3，556元起（未稅）。

長程線桃園-布里斯本來回最低16，684元起（未稅）；桃園-舊金山也享最低30，529元起（含稅），歐洲六大航點由桃園出發至米蘭、阿姆斯特丹、巴黎、慕尼黑、倫敦及維也納也有驚喜優惠。

長榮航空為感謝無限萬哩遊會員支持，除了贈送新加入會員最高1，000哩外，於旅展期間前往長榮航空官網或EVA Mobile APP的「會員優惠購票專區」，特選航線可再享成人機票獨家優惠，包括歐美航線、日本以及東南亞航線；此外，會員購票另可兌換免費機上Wi-Fi體驗。

於2024春季線上旅展期間，登入LINE輸入關鍵字「春季線上旅展」或鎖定2月29日晚上8點懂跑部粉專貼文，即可獲得專案活動代碼，長榮航空另與各大旅行社合作，精選多家優質飯店，以優惠價格預訂超值機加酒自由行方案。

桃園 航線 長榮

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