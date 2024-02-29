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Gap再攜手紐約時尚傳奇致敬丹寧文化 和服牛仔外套、經典連帽上衣必入手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌好友李沐（左）和蔡凡熙（右）搶先演繹DAP GAP春季聯名系列服飾。圖／摘自facebook
品牌好友李沐（左）和蔡凡熙（右）搶先演繹DAP GAP春季聯名系列服飾。圖／摘自facebook

Gap藉由最具代表性的Logo連帽上衣開啟與紐約時尚傳奇Dapper Dan的合作，此次全新聯名系列也推出4款新配色款，成為雙方合作的核心單品。同時，還加入品牌的丹寧文化基因，打造兼具街頭元素與復古質感的全新設計。

Dapper Dan早在80年代就是紐約最具影響力的男裝店老闆，特別是對於奢侈品的定義，也走在時代的先趨，甚至不惜透過拆解精品包包來當作特製服裝的點綴，使人咋舌。而上一季聯名系列中就是把經典「GAP」logo字樣，替換成「DAP」，並在下方加上書寫體的Harlem（哈林區），展現Dapper Dan出身。於是延續相同概念，同時為致敬丹寧文化，完成了2024春季全新聯名系列，提供多達21個品項包含襯衫、T恤以及漁夫帽、托特包等經典配件，不可缺少的就是招牌連帽上衣也換上新配色，更有呼應丹寧文化的水藍色款。而潮流迷必入手的還有牛仔和服開襟罩衫外套、褲裝，計有復古魅力又不失個性。

人氣啦啦隊員峮峮詮釋#KEEP x QUN聯名系列服裝。圖／KISCKSTAGE提供
人氣啦啦隊員峮峮詮釋#KEEP x QUN聯名系列服裝。圖／KISCKSTAGE提供

而潮流風格選品店KISCKSTAGE，首間實體門市選在西門町落腳，提供消費者豐富多元選擇，更是創造全新購物據點。而自創品牌#KEEP也宣找來人氣啦啦隊員峮峮合作，推出一系列聯名商品，設計概念來自生活靈感。峮峮表示，設計強調可以好搭配的日常服飾，加上「平常最喜歡做的就是跟我的兩隻貓咪膩在一起，因此也將貓咪的圖案運用在本次聯名中」。系列囊括休閒連帽套裝、T恤、棒球外套等9款商品，並延續#KEEP美式潮流品牌風格而成。

Gap藉由最具代表性的Logo連帽上衣開啟與紐約時尚傳奇Dapper Dan的合作，此次全新聯名系列也推出4款新配色款，成為雙方合作的核心單品。圖／Gap提供
Gap藉由最具代表性的Logo連帽上衣開啟與紐約時尚傳奇Dapper Dan的合作，此次全新聯名系列也推出4款新配色款，成為雙方合作的核心單品。圖／Gap提供

潮流風格選品店KISCKSTAGE，首間實體門市選在西門町落腳，提供消費者豐富多元選擇。圖／KISCKSTAGE提供
潮流風格選品店KISCKSTAGE，首間實體門市選在西門町落腳，提供消費者豐富多元選擇。圖／KISCKSTAGE提供

DAP GAP春季聯名系列牛仔托特包，2,499元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列牛仔托特包，2,499元。圖／Gap提供

DAP GAP春季聯名系列刺繡Logo連帽上衣，3,999元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列刺繡Logo連帽上衣，3,999元。圖／Gap提供

DAP GAP春季聯名系列千鳥格寬版牛仔褲，3,999元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列千鳥格寬版牛仔褲，3,999元。圖／Gap提供

DAP GAP春季聯名系列牛仔漁夫帽，1,299元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列牛仔漁夫帽，1,299元。圖／Gap提供

DAP GAP春季聯名系列牛仔和服開襟罩衫外套，6,999元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列牛仔和服開襟罩衫外套，6,999元。圖／Gap提供

DAP GAP春季聯名系列刺繡Logo撞色連帽上衣，3,999元。圖／Gap提供
DAP GAP春季聯名系列刺繡Logo撞色連帽上衣，3,999元。圖／Gap提供

Gap 品牌 蔡凡熙 貓咪

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