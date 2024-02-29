聽新聞
test
0:00 / 0:00
Nike再度聯名設計師品牌 招牌Logo變身「打勾包」超吸睛
在推出個人品牌新作之後，設計師Simon Porte Jacquemus再度曝光了與Nike聯名系列，此次包含六款全新女性服飾，一款中性T恤、圓領衫和運動褲之外，J Force 1鞋也推出新配色，更重要的是首次以Nike代表性的Swoosh Logo為靈感而設計的包包，引起熱烈討論。
被稱為Nike兒子的設計師Simon Porte Jacquemus以及他的個人品牌Jacquemus首度於2022年合作，就引起全球潮流迷與時尚迷的關注，屢屢推出的聯名新品，總會引起搶購熱潮。此次，雙方再度合作呈現了系列女性和中性服飾、全新J Force 1鞋款，以及首款以Nike Swoosh標誌為靈感的包款。Jacquemus創造了一系列帶有極度女性化特質的設計，包括不對稱結構連身衣、垂墜裝飾短上衣與超短褲，具備了運動元素且融合奢華感。同時還打造了中性的休閒服飾，但利用經典Nike Swoosh標誌外形，在面料上製作出鏤空效果。
不過整個系列中最吸睛的還是Swoosh標誌造型包包，設計師Simon Porte Jacquemus表示「在包包設計上，我總是喜歡與眾不同的形狀，不是只考慮實用性問題，我想要一款能代表Nike最純粹的配飾」。
Reebok和Milk Makeup也再度攜手，以向攝影工作室中辛勤創意人士致敬，創造實用的工作服系列。像是飛行員外套、高領短上衣，以及拼貼洗舊質感的牛仔褲，訴求於這些人的需求，提供極簡主義而又實用的單品。同時以Reebok最受歡迎Club C 85 和Classic為基礎打造聯名鞋，並以100%絕無動物副產品材質製成。每雙鞋都設計為容易穿脫，搭配聯名細節、隱藏功能和解構層次，創造豐富深度和立體感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言