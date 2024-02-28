三證件拿出來！含「2、3、8」任2碼 烏魚子、和牛、三點蟹吃到飽
隨著2月邁入尾聲，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出3月限時優惠，凡證件含「2、3、8」任2碼，就可享升級和牛吃到飽、升級烏魚子吃到飽等不同優惠。另外還有3月壽星專屬方案，可享升級和牛吃到飽、天使紅蝦吃到飽等不同活動。
3月1日至3月31日止，含2成人以上同行，只要其一代表的身分證／健保卡／護照號碼含「2、3、8」任二碼（可重複），且提前至少一日預訂位置並主動告知參與活動，就可依品牌享不同優惠。
【熊一頂級燒肉】
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
【哞哞屋和牛燒肉】
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
【夯下去和牛燒肉放題】
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
【涮樂和牛鍋物 食べ放題】
不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。
除了證件對對碰活動之外，針對3月壽星，只要提前至少一日預訂位置並告知參加壽星專屬活動，憑證件則可享壽星優惠。
【熊一頂級燒肉】
全桌免費升級美國見島和牛或SRF極黑和牛吃到飽。
【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】
全桌免費升級九孔鮑魚吃到飽。
【問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋】
含壽星3成人同行，每人消費滿1,000元即贈生日肉蛋糕1個（價值680元，限兌1份）。
【新馬辣經典麻辣鍋】
全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。
【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】
全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。
【狗一下居酒食堂】
全桌消費滿千元，即贈鮭魚毛毛蟲壽司1份。
【哞哞屋和牛燒肉】
全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽。
【涮樂和牛鍋物 食べ放題】
全桌每成人贈「九孔鮑魚」1顆。
【夯下去新潮和牛燒肉】
選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」方案、全桌免費升級「阿根廷天使紅蝦」吃到飽。
【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】
壽星本人贈「深海透抽」1份。
【肉之間‧大盤肉幸福鍋物】
壽星本人贈「巨大海虎蝦」1份。
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