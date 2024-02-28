席捲美國精釀啤酒43%市場 專家來台分享IPA成功秘訣

作為美國精釀啤酒多樣風格先鋒，印度淡色艾爾啤酒（India Pale Ale，IPA）的影響遍及全球。根據美國釀酒商協會的統計，IPA佔美國所有精釀啤酒銷售的43%，即在美國每銷售十瓶精釀啤酒中，就有四瓶是IPA，同時也帶動全球IPA市場的全新趨勢。

美國在台協會持續致力扶持美台農食產業，日前攜手台灣製酒協會（Taiwan Brewer and Distiller Association，TBADA），特別在台北舉辦美國IPA精釀啤酒研討會，邀請來自美國的產業專家，分享IPA的演變、冷鏈物流的重要性、行銷技巧，以及在釀造IPA過程中美國原料的關鍵作用，希望藉此交流，為IPA市場激發出更多可能性。

在18世紀大英帝國殖民印度時期，英國人希望將啤酒隨著船隻運送到印度，但考量到航程較遠，避免啤酒在途中衰敗，於是在其中添加大量防腐的啤酒花（Hops），開桶後發現啤酒花香氣較豐富，同時酒體帶著微苦的口感增添品味上的層次，IPA啤酒就此誕生。

在IPA釀造與熟成的過程中，啤酒花扮演非常重要的角色。啤酒花是天然草本植物的毬果，在過去通常做為抗菌與防腐使用，啤酒花的風味會因為不同品種、產區與啤酒釀造方式展現多元風貌。美系啤酒花因為風土與農業技術的精進，呈現多元的香氣樣貌，許多是帶著柑橘調、熱帶水果、松針等氣息，在香氣的呈現上可以優雅，也可以帶有爆發性。

啤酒花香氣迷人也變化多元，但它像花火一般燦爛卻短暫，香氣容易受到溫度與空氣的氧化影響快速衰敗，所以每款IPA從製程、充填到運輸的溫度掌控與冷鏈物流所扮演的角色相當重要，希望在低溫且運程較短的時效，將最完美狀態的IPA送到消費者手中。

台灣是美國農產品出口第八大市場，2023年美國農產品出口到台灣的產值達37億美金，除台灣消費者青睞的原裝進口啤酒，製酒的優質原物料如啤酒花、麥芽等，近年來也受惠台灣精釀啤酒業的蓬勃發展而詢問度倍增。美國在台協會農業貿易辦事處總監史安莉（Emily Scott）期望藉由此次研討會，激發台灣精釀啤酒業者的創意，鼓勵業者利用美國原料，創作出更多有特色的印度淡色艾爾啤酒（IPA），提供台灣消費者多元優質的精釀啤酒。

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