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Aesop微風店明熄燈 新開2間新店靈感源自地方特色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Aesop Diamond Towers，設計靈感呈現台北獨特的建築、火山群特色。圖／Aesop提供
Aesop Diamond Towers，設計靈感呈現台北獨特的建築、火山群特色。圖／Aesop提供

當走進每一個商業空間中，不是統一的裝潢，而是能與地方特色連結，從中找到的小巧思，正是實體逛街的趣味與巧妙之處。Aesop的每間店舖，都有著獨特的面貌，結合地方特色而成，伴隨著人們成長。不過店舖也有更迭，代表著能量與未來旅程更為可期。

10年前，Aesop以直營方式進入台灣後，微風廣場店為首間概念店，以胚布與米白色展現出寧靜感，走過10年，Aesop微風廣場店宣布將在2月29日正式告別。

但同時，Aesop近期也開設兩間新店，包括位於台北東區的Diamond Towers，在該間店中，呈現出台北市獨特的二元性，包括密集建築、以及周遭的火山群自然保護區。

Aesop Diamond Towers店櫃中，以2個幾何梯形呈現，巧妙包住樓層樑柱，搭配著台北住宅外牆常見的網格鐵架元素，金屬層架放置商品，讓人聯想到住宅外觀，而平台上的乳白色釉面瓷磚，同樣呼應建築美學與元素。而地板以未上釉的火成岩地磚構成，呼應著火山群的姿態，整體店舖以冰川藍色的噴砂玻璃為背景，彷彿來到實驗室，代表著Aesop在研發上，兼具理性實驗與感性人文的獨特理念。

另間新櫃則在板橋大遠百，與Diamond Towers店櫃截然不同，Aesop板橋大遠百大量採用溫暖的木格層架、訂製把手的木製抽屜，靈感來自板橋傳承三代的傳統中藥舖，整體顏色以溫暖風格呈現，呼應著中藥鋪守護人們與調養健康的概念，整體色調、木製元素與矩形網格，採用軟木，純天然的原材料有著獨特的紋理，也呼應Aesop永續與愛護環境的理念。

Aesop板橋大遠百店，靈感來自傳統的中藥鋪。圖／Aesop提供
Aesop板橋大遠百店，靈感來自傳統的中藥鋪。圖／Aesop提供
Aesop板橋大遠百店，靈感來自傳統的中藥鋪。圖／Aesop提供
Aesop板橋大遠百店，靈感來自傳統的中藥鋪。圖／Aesop提供

中藥 建築 微風

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