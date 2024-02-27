王淨俏麗新髮型首亮相 談男友：沒結婚 甜茶還在等我

丹麥時尚品牌GANNI今日於台北微風廣場GF開幕首間品牌形象店，演員王淨擔任開幕嘉賓，演繹2024春夏系列及GANNI Taipei限定商品。以豹紋圖案為品牌特色的GANNI，在店內個更展示由台灣新銳藝術家蔡貝桾（Patty Tsai）創作的豹雕塑，便以此圖案推出早安台北限定T恤，為首間品牌形象店獨家商品。

經常透過網路關注時尚穿搭的王淨表示自己早在一兩年前就注意到這個在國外竄起的北歐品牌，並很快就被圈粉。她今天首次亮相的短髮造型，也是因為過年前拍攝GANNI形象照時嘗試短髮假髮後大為驚艷才決定剪的。在記者會上她也大力澄清並未結婚，「甜茶還在等我呢！」不過她也透露在過年期間確實有見過男友曹佑寧的家人。

隨著GANNI在台灣的首家品牌形象店開幕， SS24系列「Hello World!」也同步上市。這個系列以AI語音樹為設計的一部分，主打細緻格紋、幾何鋸齒條紋與品牌經典icon豹紋，以吸睛亮眼的桃紅色、霧紫色與杏色打造整體視覺呈現。本季的單品強調以更時尚的線條設計，搭配多元的服裝材質，演繹率性又不失女性柔美的自信魅力。