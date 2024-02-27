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春天吃甜點！甜甜圈7入228元、「抹茶歐蕾泡芙」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa's推出「抹茶歐蕾泡芙」，可搭配新餅皮「紅豆派」。
beard papa's推出「抹茶歐蕾泡芙」，可搭配新餅皮「紅豆派」。

迎接春天到來，beard papa's自3月1日至3月31日期間，推出應景的「抹茶歐蕾泡芙」，使用來自靜岡的抹茶粉搭配經典卡士達醬、鮮奶油，揉合製成嫩綠色的抹茶歐蕾卡士達內餡，並且可搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙或紅豆派等5種餅皮，最後再於外層灑上抹茶粉增添香氣，每顆75元起。其中新登場的限定款餅皮「紅豆派」，將法國奶油拌合紅豆，製成口感綿密的紅豆餡，再將紅豆餡包入千層派皮，有著層層蓬鬆的口感。

beard papa's本次也與「頂呱呱」首度聯名，共同研發推出「卡士達甜甜包」，將頂呱呱招牌的甜甜包搭配卡士達內餡，帶來香甜不膩的滋味，自3月1日起開賣，2入49元。另外還有「田園卡士達炸雞泡芙堡」，在日式泡芙皮中夾入頂呱呱炸雞、特調田園卡士達醬與新鮮時蔬，限於3月11日至3月17日期間的每日12:30於頂呱呱忠孝旗艦店販售，每日限量30顆，每顆149元。

同樣是療癒的甜點，連鎖甜甜圈「Mister Donut」自即日起至3月3日期間，限時推出「任選7入甜甜圈228元」的優惠，平均每入32.6元。（限39元指定甜甜圈，可補差價換購價高商品）

beard papa's與頂呱呱首度聯名，共同研發推出「卡士達甜甜包」，2入49元。圖／beard papa's提供
beard papa's與頂呱呱首度聯名，共同研發推出「卡士達甜甜包」，2入49元。圖／beard papa's提供
beard papa's與頂呱呱攜手打造「田園卡士達炸雞泡芙堡」，每顆149元。圖／beard papa's提供
beard papa's與頂呱呱攜手打造「田園卡士達炸雞泡芙堡」，每顆149元。圖／beard papa's提供
beard papa's限時推出應景的「抹茶歐蕾泡芙」。圖／beard papa's提供
beard papa's限時推出應景的「抹茶歐蕾泡芙」。圖／beard papa's提供
Mister Donut推出「任選7入甜甜圈228元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「任選7入甜甜圈228元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

甜點 頂呱呱

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