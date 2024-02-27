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24秋冬米蘭時裝周／VERSACE星光熠熠 LORO PIANA送薊花

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
安海瑟薇出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
安海瑟薇出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供

2024秋冬米蘭時裝週於當地時間2月26日正式落幕，期間凡賽斯（Versace）舉辦男女混合時裝秀，眾星雲集，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）、韓國男團Stray Kids成員鉉辰（Hyun Jin）、女團aespa成員寧寧（Ning Ning）等人登出席看秀。本季透過服裝設計展現反叛精神，以端莊的短版Spencer斯賓塞夾克和迷你裙取代長度及膝的大衣和修身禮服，印花圖案經解構後出現在刺繡、緹花以及襯裡，Atelier Versace 透過全新奢華粗花呢面料展現創意。

以高級面料聞名的Loro Piana則以靜態展的型態展出最新男女裝設計，並結合沉浸式裝置藝術展出品牌歷史，期間更以本季設男女裝的靈感、象徵品牌核心的薊花（fiori di cardo）於via Dei Giardini的展示亭向大眾開放，並向路過的遊客贈送精選薊花花束。女裝設計揉合了戶外風格與略顯陽剛的氣質，男裝則展現了柔和風格。台灣男星李玉璽、「冰與火之歌」男星基特哈靈頓（Kit Harington）皆出席鑑賞。

端莊的短版Spencer斯賓塞夾克和迷你裙為本季VERSACE女裝的重要輪廓。圖／凡賽斯提供
端莊的短版Spencer斯賓塞夾克和迷你裙為本季VERSACE女裝的重要輪廓。圖／凡賽斯提供
李玉璽於米蘭時裝周期間出席Loro Piana男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
李玉璽於米蘭時裝周期間出席Loro Piana男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
VERSACE本季的狂野動物紋巴洛克Wild Barocco圖案以印花、針織、緹花和刺繡等多種方式呈現。圖／凡賽斯提供
VERSACE本季的狂野動物紋巴洛克Wild Barocco圖案以印花、針織、緹花和刺繡等多種方式呈現。圖／凡賽斯提供
Kit Harington於米蘭時裝周期間出席Loro Piana男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Kit Harington於米蘭時裝周期間出席Loro Piana男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
寧寧出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
寧寧出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Atelier Versac以精緻手工剪裁製成，不僅適合男士，同樣也適合女士。圖／凡賽斯提供
Atelier Versac以精緻手工剪裁製成，不僅適合男士，同樣也適合女士。圖／凡賽斯提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
VERSACE本季皮革經過精心處理，在連身裙和短裙上的運用獨具匠心，既有自然的垂褶感，又保持了精準的剪裁。圖／凡賽斯提供
VERSACE本季皮革經過精心處理，在連身裙和短裙上的運用獨具匠心，既有自然的垂褶感，又保持了精準的剪裁。圖／凡賽斯提供
VERSACE本季的狂野動物紋巴洛克Wild Barocco圖案以印花、針織、緹花和刺繡等多種方式呈現。圖／凡賽斯提供
VERSACE本季的狂野動物紋巴洛克Wild Barocco圖案以印花、針織、緹花和刺繡等多種方式呈現。圖／凡賽斯提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間接管via Dei Giardini的展示亭，向大眾開放，並向路過的遊客贈送精選薊花花束。。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間接管via Dei Giardini的展示亭，向大眾開放，並向路過的遊客贈送精選薊花花束。。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於米蘭時裝周期間舉辦男女裝靜態展。圖／Loro Piana提供
迷你裙為本季VERSACE女裝的重要輪廓。圖／凡賽斯提供
迷你裙為本季VERSACE女裝的重要輪廓。圖／凡賽斯提供
鉉辰出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供
鉉辰出席VERSACE 2024-2025秋冬時裝大秀。圖／凡賽斯提供

品牌 米蘭

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