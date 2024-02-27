24秋冬米蘭時裝周／VERSACE星光熠熠 LORO PIANA送薊花

2024秋冬米蘭時裝週於當地時間2月26日正式落幕，期間凡賽斯（Versace）舉辦男女混合時裝秀，眾星雲集，包括安海瑟薇（Anne Hathaway）、韓國男團Stray Kids成員鉉辰（Hyun Jin）、女團aespa成員寧寧（Ning Ning）等人登出席看秀。本季透過服裝設計展現反叛精神，以端莊的短版Spencer斯賓塞夾克和迷你裙取代長度及膝的大衣和修身禮服，印花圖案經解構後出現在刺繡、緹花以及襯裡，Atelier Versace 透過全新奢華粗花呢面料展現創意。

以高級面料聞名的Loro Piana則以靜態展的型態展出最新男女裝設計，並結合沉浸式裝置藝術展出品牌歷史，期間更以本季設男女裝的靈感、象徵品牌核心的薊花（fiori di cardo）於via Dei Giardini的展示亭向大眾開放，並向路過的遊客贈送精選薊花花束。女裝設計揉合了戶外風格與略顯陽剛的氣質，男裝則展現了柔和風格。台灣男星李玉璽、「冰與火之歌」男星基特哈靈頓（Kit Harington）皆出席鑑賞。