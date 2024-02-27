美式餐廳牛排買一送一 從2月29日一路爽吃到3月

迎接4年一度的2月29日到來，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳TGI FRIDAYS 及 Texas Roadhouse德州鮮切牛排，雙雙祭出限定優惠。2月29日當天至TGI FRIDAYS點購炭烤豬肋排系列品項，並出示活動指定畫面，即贈送相同餐點一份；Texas Roadhouse德州鮮切牛排則同步推出8盎司火烤德州牛排「買一送一」，以美國進口USDA Choice等級特選牛肉，搭配獨家鮮製配菜，讓人大呼過癮。

此外，誓言成為上班族好夥伴的TGI FRIDAYS，自3月6日起為期四週，每週三炭烤豬肋排皆「買一送一」；人氣餐點沙朗牛排，同樣自3月起推出每週五「買一送一」優惠。在台北林森、台中英才以及新竹竹北餐廳，優惠更一路延續至5月底。

3月8日女王節與3月14日白色情人節當天，只要追蹤雙品牌官方社群平台帳戶，就有超狂優惠。兩天節日至TGI FRIDAYS消費滿1,000元並按讚，就送價值690元的南美醬醬好半雞一份；Texas Roadhouse送更大，只要追蹤官方社群帳號，女王節享指定餐點38元優惠升級，6盎司沙朗牛排沙拉升級為8盎司，10盎司經典原味瑪格麗特加大至18盎司。在浪漫的白色情人節，千萬別錯過牛排大餐，凡至全台Texas Roadhouse餐廳親吻3秒，即享8盎司火烤德州牛排「第二客半價」優惠。

開展餐飲集團宣布將自3月起，推出會員集點制，即日起加入集團會員，除享獨家入會禮、生日禮外，至旗下品牌用餐滿300元即累計1點，集滿指定點數，還可兌換餐點與飲品，50點就能兌換超夯炭烤豬肋排或火烤德州牛排。