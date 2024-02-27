快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶攻換機潮！燦坤全館AI筆電8.3折起 買再抽三星AI手機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤攜手品牌夥伴搶攻AI電腦換機潮。記者吳致碩／攝影
燦坤攜手品牌夥伴搶攻AI電腦換機潮。記者吳致碩／攝影

迎戰AI PC元年，品牌、通路無不使出混身解數搶攻換機潮商機。燦坤選在大學放榜日攜手各大品牌夥伴舉辦AI NB/PC大會師記者會，燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，AI對於終端創意生成更加可視化，大幅提升作業生產力與效能，而想要實際體驗感受AI對現有工作流程的神奇助力，全台近300家門市據點、可提供專屬一對一服務的燦坤正是最佳場域。

AI功能對電腦機種硬體規格要求高，恰好帶動一波筆電市場換機潮，燦坤預期今年將有望迎來筆電銷量的雙位數成長。3月起燦坤將發起一系列AI筆電促銷活動，集結Asus、Acer、Lenovo、HP、MSI等5大筆電大廠推優惠，全館AI筆電8.3折起，指定機種加碼送市價1,490元的大通65W GaN氮化鎵快充頭，3月期間買任一款AI筆電再抽三星Galaxy S24全新AI手機。

燦坤也宣布「台新燦坤生活聯名卡」全新續約專案啟動，3月期間限時限量最高享35%回饋。刷聯名卡消費滿2.5萬元，不限品項可享有1,100元現折優惠，額外綁定燦坤APP再加碼送500元APP專屬券，還有眾多精選3C家電獨享聯名卡特別優惠。悠遊付再獨家加碼AI筆電優惠檔，3月底前單筆消費滿2萬享最高回饋18%。

燦坤線上購物也同步推出AI筆電會場，購買搭載Intel Core Ultra處理器機種，登記送羅技M650多工靜音無線滑鼠；買Intel處理器筆電滿35,000元，登記再送SodaStream Jet氣泡水機，凡於線上下單任一款筆電，登記還可免費獲得10%線上購物金。此外，燦坤3月起還將陸續舉辦「AI小教室」，從AI手機、AI電腦、到智慧生活家電，讓消費者輕鬆掌握AI駕馭術。

Acer 14吋SwiftGo筆電優惠現省6,000元，再送背包、滑鼠，加碼送大通65W GaN氮化鎵快充頭。記者吳致碩／攝影
Acer 14吋SwiftGo筆電優惠現省6,000元，再送背包、滑鼠，加碼送大通65W GaN氮化鎵快充頭。記者吳致碩／攝影
MSI 13.3吋Prestige輕薄筆電，會員促銷價44,900元，送電腦包、Microsoft 365，加碼送大通65W GaN氮化鎵快充頭。記者吳致碩／攝影
MSI 13.3吋Prestige輕薄筆電，會員促銷價44,900元，送電腦包、Microsoft 365，加碼送大通65W GaN氮化鎵快充頭。記者吳致碩／攝影
台新燦坤生活聯名卡3月限時限量最高享35%回饋。記者吳致碩／攝影
台新燦坤生活聯名卡3月限時限量最高享35%回饋。記者吳致碩／攝影
燦坤集結5大品牌AI筆電推出全館8.3折起優惠。記者吳致碩／攝影
燦坤集結5大品牌AI筆電推出全館8.3折起優惠。記者吳致碩／攝影

3C 品牌 燦坤 筆電

延伸閱讀

宏達電攜Capgemini和Intel 共推5G工業網路革新

燦坤空調早鳥開跑最高現省3.3萬 今天買、明天裝 買大金再抽空氣清淨機

英特爾宣布以18A為微軟代工其自製晶片 進逼台積

兼顧先進與成熟製程 英特爾公布2027年之前四大製程家族更新

相關新聞

24秋冬米蘭時裝周／VERSACE星光熠熠 LORO PIANA送薊花

2024秋冬米蘭時裝週於當地時間2月26日正式落幕，期間凡賽斯（Versace）舉辦男女混合時裝秀，眾星雲集，包括安海瑟...

美式餐廳牛排買一送一！從2/29一路爽吃到3月

迎接4年一度的2月29日到來，開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳TGI FRIDAYS 及 Texas Roadhouse德州...

4年一度！foodpanda推「229」優惠 拿坡里小披薩買1送3

4年才碰得到一次的2月29日即將到來，foodpanda特別為這天終於能過生日的壽星送出4倍祝福，與拿坡里合作推出「四倍...

搶攻換機潮！燦坤全館AI筆電8.3折起 買再抽三星AI手機

迎戰AI PC元年，品牌、通路無不使出混身解數搶攻換機潮商機。燦坤選在大學放榜日攜手各大品牌夥伴舉辦AI NB/PC大會...

第五大道上的金色珠寶盒！香奈兒紐約全新絕美旗艦店

精品品牌香奈兒（CHANEL）於紐約最具標誌性的第五大道開設美國首間完全以香奈兒腕錶暨高級珠寶的獨立專門店，完美融合香奈...

Seiko聯名宮崎駿「風之谷」打造限量表 娜烏西卡、王蟲都成亮點！

繼「紅豬」、「天空之城」後，日本鐘表品牌Seiko再度以日本動畫大師宮崎駿的作品「風之谷」為靈感，打造限量腕表，影迷熟悉的王蟲、娜烏西卡和腐海的元素，都成為設計亮點，加深粉絲們想收藏的慾望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。