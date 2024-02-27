搶攻換機潮！燦坤全館AI筆電8.3折起 買再抽三星AI手機

迎戰AI PC元年，品牌、通路無不使出混身解數搶攻換機潮商機。燦坤選在大學放榜日攜手各大品牌夥伴舉辦AI NB/PC大會師記者會，燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼表示，AI對於終端創意生成更加可視化，大幅提升作業生產力與效能，而想要實際體驗感受AI對現有工作流程的神奇助力，全台近300家門市據點、可提供專屬一對一服務的燦坤正是最佳場域。

AI功能對電腦機種硬體規格要求高，恰好帶動一波筆電市場換機潮，燦坤預期今年將有望迎來筆電銷量的雙位數成長。3月起燦坤將發起一系列AI筆電促銷活動，集結Asus、Acer、Lenovo、HP、MSI等5大筆電大廠推優惠，全館AI筆電8.3折起，指定機種加碼送市價1,490元的大通65W GaN氮化鎵快充頭，3月期間買任一款AI筆電再抽三星Galaxy S24全新AI手機。

燦坤也宣布「台新燦坤生活聯名卡」全新續約專案啟動，3月期間限時限量最高享35%回饋。刷聯名卡消費滿2.5萬元，不限品項可享有1,100元現折優惠，額外綁定燦坤APP再加碼送500元APP專屬券，還有眾多精選3C家電獨享聯名卡特別優惠。悠遊付再獨家加碼AI筆電優惠檔，3月底前單筆消費滿2萬享最高回饋18%。

燦坤線上購物也同步推出AI筆電會場，購買搭載Intel Core Ultra處理器機種，登記送羅技M650多工靜音無線滑鼠；買Intel處理器筆電滿35,000元，登記再送SodaStream Jet氣泡水機，凡於線上下單任一款筆電，登記還可免費獲得10%線上購物金。此外，燦坤3月起還將陸續舉辦「AI小教室」，從AI手機、AI電腦、到智慧生活家電，讓消費者輕鬆掌握AI駕馭術。