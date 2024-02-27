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Seiko聯名宮崎駿「風之谷」打造限量表 娜烏西卡、王蟲都成亮點！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
日本鐘表品牌Seiko再度以日本動畫大師宮崎駿的作品「風之谷」為靈感，打造限量腕表。圖／Seiko提供
日本鐘表品牌Seiko再度以日本動畫大師宮崎駿的作品「風之谷」為靈感，打造限量腕表。圖／Seiko提供

繼「紅豬」、「天空之城」後，日本鐘表品牌Seiko再度以日本動畫大師宮崎駿的作品「風之谷」為靈感，打造限量腕表，影迷熟悉的王蟲、娜烏西卡和腐海的元素，都成為設計亮點，加深粉絲們想收藏的慾望。

今年是宮崎駿的所成立的吉卜力工作室作品「風之谷」上映40周年，至今對許多人來說仍是一部充滿隱喻的神作，於是Seiko以此為藉，透過旗下的Presage系列，推出聯名限量腕表。要如何讓人一眼即知靈感來自「風之谷」同時又保有Seiko一貫的簡潔與日式美學呢？於是品牌擷取了劇中人物娜烏西卡的衣裝色彩，當作琺瑯表盤配色，並在6點鐘方向，加入了主角胸前裝飾的特殊圖案。

Seiko Presage系列風之谷限量聯名腕表，表盒內同樣繪有動畫場景插圖。圖／Seiko提供
Seiko Presage系列風之谷限量聯名腕表，表盒內同樣繪有動畫場景插圖。圖／Seiko提供

不僅如此，在「風之谷」中具有份量感且能改變世界的王蟲，則現身於表帶上，Seiko還利用鑲嵌於表冠上的藍色水晶玻璃來象徵王蟲精瑩剔透的眼睛。翻到腕表底蓋，還能看到採用了腐海中誕生無毒植物的剪影來裝飾，搭配表盒內同樣繪有「風之谷」動畫場景插圖，並附上來自導演宮崎駿的留言卡，以簡潔的文字，敘述「讓我們不受時間束縛生活」的祈願，全球限量1,500只。

「風之谷」中具有份量感且能改變世界的王蟲，則現身Seiko Presage系列限量聯名腕表的表帶。圖／Seiko提供
「風之谷」中具有份量感且能改變世界的王蟲，則現身Seiko Presage系列限量聯名腕表的表帶。圖／Seiko提供

而同樣是日系品牌的Orient Star以受到帶有神秘色彩並照亮夜空的M45昴宿星團啟發，推出M45 F7機械月相腕表。Orient Star採用雙板結構表盤配置，並印上M45昴宿無限恆星圖案；在12點鐘位置具備動力儲備指示器，並於6點鐘位置設置月相、日期指針和日期顯示器。黑色羅馬數字時刻與表盤外緣顏色融合，藉由多層印刷形成清楚輪廓和陰影使其與背景分開。灰色電鍍時針和分針，與灰色漸層合而為一，而鏡面羽毛絲面處理則提高可讀性，表殼經過深黑電鍍處理，並於表背刻有限量序號。

日系品牌的Orient Star以受到帶有神秘色彩並照亮夜空的M45昴宿星團啟發，推出M45 F7機械月相腕表。圖／Orient Star提供
日系品牌的Orient Star以受到帶有神秘色彩並照亮夜空的M45昴宿星團啟發，推出M45 F7機械月相腕表。圖／Orient Star提供

Seiko擷取了劇中人物娜烏西卡的衣裝色彩，當作琺瑯表盤配色，並在6點鐘方向，加入了主角胸前裝飾的特殊圖案。圖／Seiko提供
Seiko擷取了劇中人物娜烏西卡的衣裝色彩，當作琺瑯表盤配色，並在6點鐘方向，加入了主角胸前裝飾的特殊圖案。圖／Seiko提供

Orient Star M45系列F7機械月相腕表，精鋼表殼，限量120只，價格電洽。圖／Orient Star提供
Orient Star M45系列F7機械月相腕表，精鋼表殼，限量120只，價格電洽。圖／Orient Star提供

Seiko Presage系列風之谷限量聯名腕表，底蓋還能看到採用了腐海中誕生無毒植物的剪影來裝飾。圖／Seiko提供
Seiko Presage系列風之谷限量聯名腕表，底蓋還能看到採用了腐海中誕生無毒植物的剪影來裝飾。圖／Seiko提供

Seiko Presage系列風之谷聯名腕表，精鋼表殼搭配琺瑯表盤，全球限量1,500只，約57,000元。圖／Seiko提供
Seiko Presage系列風之谷聯名腕表，精鋼表殼搭配琺瑯表盤，全球限量1,500只，約57,000元。圖／Seiko提供

吉卜力 品牌 宮崎駿 日本 腕表

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