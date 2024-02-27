探索瑪格羅比的深夜魅力！香奈兒不眠之夜唇膏秀出性感

當夜幕降臨，許多魔幻的時刻也跟著上演，女性在深夜時刻，更能展現出多樣化的魅力，跟隨香奈兒全新代言人瑪格 · 羅比（Margot Robbie），展現出專屬於女性的深夜時刻，可以奔放、慵懶、性感，在時尚之夜中，綻放出無限的魅力。

香奈兒推出「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏-不眠之夜限定版」，從午夜的0點至清晨7點，伴隨著時間的變化，共推出8款新色，呈現出8款風貌，香奈兒超炫耀的絲絨唇膏也為不眠之夜限定版，換上全新的包裝，採用經典黑色鑲邊搭配白色限定管身，色號名稱以深夜至清晨的時間命名，詮釋出女性的多變面向，而妳最適合幾點呢？

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版，為全面霧光質地，蘊含荷荷芭油與乳油木果油，搭配輕盈貼膚霧感配方、珍珠粉末，一抹上唇，展現出精緻的光澤。

凌晨的00：00～01：00，正是午夜鐘聲響起之時，以赭紅與磚橘的亮眼，呼應熱鬧的時分，揭開不眠之夜的序幕；02：00～03：00，夜色正美，深夜派對正是微醺與熱鬧之時，俏麗的橘紅、活力紫紅，展現狂歡之餘的熱情感；04：00～05：00，派對步入尾聲，性感流動之間，與人的親密擁抱，正值晝夜交替之際，天空逐漸暈染出魔幻色彩，以華麗的時尚裸棕、高雅莓紫，呈現出大膽自信的多樣風格；06：00～07：00，黎明曙光從雲層中透出，準備迎接新的一天，淡雅的豆沙玫瑰、清新嫩粉，為清晨時分，添入希望的光芒。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版2月29日於香奈兒線上美妝精品店開賣，3月1日全台櫃點販售，另外也推出雙色、四色禮盒。

瑪格 · 羅比詮釋「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏-不眠之夜限定版」，展現女性的深夜魅力。圖／香奈兒提供 瑪格 · 羅比詮釋「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏-不眠之夜限定版」，展現女性的深夜魅力。圖／香奈兒提供