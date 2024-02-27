全家便利商店串聯50公益團體！4200店打造愛心大平台

全家便利商店發揮通路力量，昨（2月26日）首度串聯全台50大公益團體與社會創新組織，並攜手台灣公益團體自律聯盟，合辦新春感恩培力茶會暨數位轉型工作坊，「全家」董事長葉榮廷親臨現場，感謝公益夥伴是社會進步的重要力量，並協助「全家」將全台4,200店打造成線上線下整合的愛心大平台，讓民眾可便利+1做公益；「全家」因應目前永續轉型、數位轉型的浪潮，邀業師為公益團體負責人舉辦數位培力工作坊，激發社會創新的共好能量，具體對應聯合國永續發展目標（SDGs）目標17之多元夥伴關係。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，透過櫃台零錢捐、FamiPort機台捐、「全家」會員APP、「全家」Fa點等四大便利渠道，店舖聚客和APP導流雙管齊下，1元都可無痛捐的機制，助公益團體每年勸募金額已連續10年呈逆勢成長，去年更創下歷史新高1.35億元，顯見通路驅動消費者簡單、便利、無痛做愛心的策略成功，亦呼應「全家」公益發展主軸，打造「便利愛心．你也+1」的愛心大平台。

根據2023年最新發布的《公益觀察報告》顯示，台灣人整體捐款金額年減35%，個人平均月捐款金額不滿千元，然在這波「公益縮水潮」中，「全家」愛心大平台的勸募金額卻逆勢成長近1成，2023年達1.35億元，期間即便遇到疫情的經濟衝擊下，同樣不減反增。

「全家」與50大公益團體攜手，聚焦關注10大SDGs主題，包含終結飢餓、消除貧窮、健康與福祉、優質教育、性別平權、就業與經濟成長、減少不平等、永續城鄉、保育海洋生態、保育陸域生態等。議題多元以外，「全家」亦提供便利的捐贈渠道，每日300萬到店顧客可使用線下店鋪的櫃台零錢捐、FamiPort機台捐款，逾1,750萬會員更可透過「全家」會員APP，簡單動動手指頭捐Fa點或是捐款支持。

根據內部統計發現，「全家」會員透過APP捐款的金額，年增3倍，2023年8月開放使用全盈+Pay進行捐款支付後，因操作便利、不須額外輸入信用卡資料，10秒內就能完成捐款，更大大提升會員行善動能，包含為石虎募款、為病童募集耶誕禮物，都受到廣大迴響。此外，2023年累計募得6億「全家」Fa點，已轉換成超過200萬元的保久乳、罐頭、尿布等愛心物資，供公益團體贈與弱勢民眾。以大宗需求的民生物資罐頭為例，近5年已累計贈出8.2萬罐，堆疊起來約8座台北101高度。

展望2024年，因應外部永續趨勢的浪潮，並結合自身通路的核心優勢。「全家」愛心大平台將聚焦於關懷「貧窮與飢餓」、「健康與福祉」、「弱勢與培力」、「身心障礙者」、「人權與環境」5大主題，並持續以小額、便利兩大特色，透過線上線下渠道與社會共好。同時，「全家」關注公益團體的數位轉型、永續轉型，攜手台灣公益團體自律聯盟，首度召集全台50大公益團體，舉辦數位培力工作坊，激發社會創新的共好能量，期能成為公益團體轉型路上的好夥伴。

財團法人靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏分享，數位宣傳是目前公益活動推動的趨勢，若能做到OMO（線上線下整合）不僅民眾更有感，倡議的議題也會更深植人心。靖娟與「全家」自2020年起合作「小黃帽交通安全計畫」，協助孩童從小扎根交通安全教育，透過線上線下活動串聯、開發交通安全繪本等教材，並結合國民零食寶咔咔商品捐，讓公益活動別具意義，也使得交通安全理念深入民眾日常。