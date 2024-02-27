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2024台南國際音樂節登場 迪士尼動畫交響樂今晚揭序幕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台南國際音樂節今晚由迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會揭開序幕，今年以兩大主題，安排共12檔13場次音樂會在台南文化中心演藝廳演出，音樂家歌手今也獻上劇中著名的玫瑰花給台南市副市長葉澤山（右二）。記者萬于甄／攝影
2024台南國際音樂節今晚由迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會揭開序幕，今年以兩大主題，安排共12檔13場次音樂會在台南文化中心演藝廳演出，音樂家歌手今也獻上劇中著名的玫瑰花給台南市副市長葉澤山（右二）。記者萬于甄／攝影

2024台南國際音樂節今年以兩大主題，邀集國內外知名音樂家、交響樂團在台南文化中心演藝廳，安排共12檔13場次音樂會，今晚由迪士尼《美女與野獸》動畫交響音樂會揭開序幕，即日起為期3個月，台南國際音樂節將從在地出發，呈現台南400音樂文化多元的風貌。

南市文化局表示，適逢台南400，今年台南國際音樂節以「時代之聲」為主軸，規畫Timeless Symphony、Infinite Melody兩大主題，前者以國際表演節目為主，像是維也納交響樂團高唱貝多芬第9號交響曲；第4度造訪台南的德國小提琴天后安・蘇菲・慕特；柏林愛樂法國號明星莎拉・威利斯攜手古巴樂團帶來「當曼波遇見莫札特」；第一男高音佛瑞茲等。

Infinite Melody主題則從在地出發，展現台南多樣風貌，其中，備受矚目的莫過於《達人秀》保羅・帕茲與國小合唱團合作演出，此外，知名作曲家石青如也為台南400全新創作《風起王城》四部曲，也是首部屬於台南自己城市的交響樂，屆時將由南市交響樂團演出。

文化局長謝仕淵說，音樂節每場席次最多是1700張，邀請的音樂家、樂團都有一定的知名度，因此幾乎每場票房都是秒殺售罄，預估整個國際音樂節可吸引約2萬多人潮，而這些國際性節目相信可促進藝術文化及觀光消費效益，像是慕特約有3成是來自中、北部地區樂迷購票，維也納樂團更有6成外縣市購票群眾。

台南市副市長葉澤山提到，好的節目就能吸引更多人到台南，也一定會帶來部分經濟效益，尤其，今年國際音樂節用心邀請眾多知名音樂團隊，相較前3年來說，相信吸客率更高，而未來除透過音樂節繼續培養更多觀賞人口，也希望打造更符合演出專屬的音樂廳。

有別高雄接連請到BLACKPINK、Coldplay等國際知名歌手開唱，締造「演唱會經濟學」，台南以文化古都為底蘊，用交響音樂連結在地與世界，今年除在台南文化中心專業場域演出外，文化局也安排部分場次至總爺藝文中心、鹽水永成戲院等，擴大台南國際音樂節效應，詳細演出資訊可洽台南國際音樂節臉書粉絲專頁查詢。

2024台南國際音樂節緊接在2024台灣燈會後登場，今由台南市副市長葉澤山公布演出陣容，邀請民眾到台南聆聽音樂會。記者萬于甄／攝影
2024台南國際音樂節緊接在2024台灣燈會後登場，今由台南市副市長葉澤山公布演出陣容，邀請民眾到台南聆聽音樂會。記者萬于甄／攝影

交響樂團 台南 音樂會

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