228限時1天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　指定現煮咖啡也有限定優惠

今年228雖然沒有連假，但還是可以用超商限時優惠讓放假的心更療癒。全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋第2支5元活動，當天還有Let’s Café 特大經典美式、特大經典拿鐵、Pablo起司拿鐵同品項第2杯5元優惠，千萬不要錯過！

「全家」於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動，相當於兩支只要54元，不論是將草莓果汁含量升級回歸的「草莓優格」口味，或是使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，都好吃、好看又好拍，用夢幻療癒的色彩迎接新春。另外2月28日當天還有Let’s Café特大經典美式咖啡（冰熱不限）、特大經典拿鐵（冰熱不限）、Pablo起司拿鐵同品項第2杯5元優惠活動，其中Pablo起司拿鐵將起司與拿鐵完美結合，每一口都能感受到濃郁起司的鹹香感，口感多層次又綿密。

初春季節天氣冷暖陰晴不定，需要來點粉嫩甜點療癒心情，「全家」即日起推出「想我了莓」草莓季饗宴第三彈，首推兩款minimore甜點，包括大小朋友都愛的「草莓煉乳小泡芙」，一盒有兩種口味，一種是以粉色外皮點綴綠色淋面並包裹草莓卡士達內餡，另一種是有著濃濃奶香的煉乳小泡芙，售價52元；「莓果起司千層蛋糕」使用濃郁奶香的奶油起司，搭配草莓果泥和草莓果醬製成的酸甜內餡，售價55元。

還有3款草莓系烘焙麵包新品也不能錯過，「草莓奶酥麵包」是經典奶酥麵包的翻版，嚴選比利時進口草莓果醬拌入奶酥餡，售價35元；「莓莓奶油土司」其麵團加入天然奶油、草莓果醬混合，每一口都能吃到淡淡奶香及草莓香，售價35元；「莓果雲朵燒」是以如雲朵般綿軟的蛋糕體搭配莓果奶油雙餡，售價28元。

除了草莓烘焙品外，餅乾、巧克力及飲品也要粉粉嫩嫩，「全家」主打全通路獨家的「乖乖玉米脆果－花漾莓果」、「日本全家草莓風味玉米小點」、「日清三明治餅乾草莓甜心包」、「草莓抹茶乳加」、「草莓提拉米蘇威化棒」；另有香甜草莓風味搭配乳酸飲料的「健酪草莓乳酸飲料」，以及使用草莓果汁、有著香檳般綿密氣泡口感的「Cheers草莓氣泡水」。

此外，「全家」去年攜手台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」推出2款貝果備受網友好評，即日起再推出「柑橘乳酪巧克力貝果」，同樣以正宗燙麵製法創造渾圓飽滿的外觀與外Q內軟的嚼勁口感，此次麵糰添加法芙娜頂級可可粉，造就貝果濃郁細緻的可可香氣，內餡則是選用台灣柑橘乾、糖漬橘丁拌入鮮奶油起司，，即日起至3月5日搭配指定飲品可享59元組合價優惠。