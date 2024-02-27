快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228限時1天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　指定現煮咖啡也有限定優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動。圖／全家便利商店提供

今年228雖然沒有連假，但還是可以用超商限時優惠讓放假的心更療癒。全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋第2支5元活動，當天還有Let’s Café 特大經典美式、特大經典拿鐵、Pablo起司拿鐵同品項第2杯5元優惠，千萬不要錯過！

「全家」於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動，相當於兩支只要54元，不論是將草莓果汁含量升級回歸的「草莓優格」口味，或是使用日本山梨縣進口果汁製成的「巨峰葡萄」口味，都好吃、好看又好拍，用夢幻療癒的色彩迎接新春。另外2月28日當天還有Let’s Café特大經典美式咖啡（冰熱不限）、特大經典拿鐵（冰熱不限）、Pablo起司拿鐵同品項第2杯5元優惠活動，其中Pablo起司拿鐵將起司與拿鐵完美結合，每一口都能感受到濃郁起司的鹹香感，口感多層次又綿密。

初春季節天氣冷暖陰晴不定，需要來點粉嫩甜點療癒心情，「全家」即日起推出「想我了莓」草莓季饗宴第三彈，首推兩款minimore甜點，包括大小朋友都愛的「草莓煉乳小泡芙」，一盒有兩種口味，一種是以粉色外皮點綴綠色淋面並包裹草莓卡士達內餡，另一種是有著濃濃奶香的煉乳小泡芙，售價52元；「莓果起司千層蛋糕」使用濃郁奶香的奶油起司，搭配草莓果泥和草莓果醬製成的酸甜內餡，售價55元。

還有3款草莓系烘焙麵包新品也不能錯過，「草莓奶酥麵包」是經典奶酥麵包的翻版，嚴選比利時進口草莓果醬拌入奶酥餡，售價35元；「莓莓奶油土司」其麵團加入天然奶油、草莓果醬混合，每一口都能吃到淡淡奶香及草莓香，售價35元；「莓果雲朵燒」是以如雲朵般綿軟的蛋糕體搭配莓果奶油雙餡，售價28元。

除了草莓烘焙品外，餅乾、巧克力及飲品也要粉粉嫩嫩，「全家」主打全通路獨家的「乖乖玉米脆果－花漾莓果」、「日本全家草莓風味玉米小點」、「日清三明治餅乾草莓甜心包」、「草莓抹茶乳加」、「草莓提拉米蘇威化棒」；另有香甜草莓風味搭配乳酸飲料的「健酪草莓乳酸飲料」，以及使用草莓果汁、有著香檳般綿密氣泡口感的「Cheers草莓氣泡水」。

此外，「全家」去年攜手台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」推出2款貝果備受網友好評，即日起再推出「柑橘乳酪巧克力貝果」，同樣以正宗燙麵製法創造渾圓飽滿的外觀與外Q內軟的嚼勁口感，此次麵糰添加法芙娜頂級可可粉，造就貝果濃郁細緻的可可香氣，內餡則是選用台灣柑橘乾、糖漬橘丁拌入鮮奶油起司，，即日起至3月5日搭配指定飲品可享59元組合價優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

初春季節天氣不穩定，餅乾、巧克力及飲品都要粉粉嫩嫩才有療癒好心情。圖／全家便利商店提供
初春季節天氣不穩定，餅乾、巧克力及飲品都要粉粉嫩嫩才有療癒好心情。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「想我了莓」草莓季饗宴第三彈推出兩款minimore甜點「草莓煉乳小泡芙」、「莓果起司千層蛋糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「想我了莓」草莓季饗宴第三彈推出兩款minimore甜點「草莓煉乳小泡芙」、「莓果起司千層蛋糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」，即日起再推出「柑橘乳酪巧克力貝果」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」，即日起再推出「柑橘乳酪巧克力貝果」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「想我了莓」草莓季饗宴第三彈，推出3款草莓系烘焙麵包，包含「草莓奶酥麵包」、「莓莓奶油土司」、「莓果雲朵燒」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「想我了莓」草莓季饗宴第三彈，推出3款草莓系烘焙麵包，包含「草莓奶酥麵包」、「莓莓奶油土司」、「莓果雲朵燒」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出「想我了莓」草莓季饗宴第三彈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出「想我了莓」草莓季饗宴第三彈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2月28日推出當日限定優惠，Let’s Café特大經典美式咖啡、特大經典拿鐵同品項第2杯5元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於2月28日推出當日限定優惠，Let’s Café特大經典美式咖啡、特大經典拿鐵同品項第2杯5元。圖／全家便利商店提供

售價 草莓 起司

延伸閱讀

228紀念日優惠小確幸！ 超商&連鎖「咖啡、霜淇淋、思樂冰」買一送一、28歲玩主題樂園228元

減肥聖品草莓富含「這」 讓你更性福！

草莓姬大福、達磨最中都超好拍！京町山本屋新菜登場

全家「靜岡抹茶霜淇淋」3月強勢回歸！ 雙口味再搭超人氣巧克力 隱藏版「霜淇淋買1送1」優惠倒數5天

相關新聞

全家便利商店串聯50公益團體！4200店打造愛心大平台

全家便利商店發揮通路力量，昨（2月26日）首度串聯全台50大公益團體與社會創新組織，並攜手台灣公益團體自律聯盟，合辦新春...

2024台南國際音樂節登場 迪士尼動畫交響樂今晚揭序幕

2024台南國際音樂節今年以兩大主題，邀集國內外知名音樂家、交響樂團在台南文化中心演藝廳，安排共12檔13場次音樂會，今...

228限時1天！全家便利商店Fami!ce霜淇淋「第2支5元」　指定現煮咖啡也有限定優惠

今年228雖然沒有連假，但還是可以用超商限時優惠讓放假的心更療癒。全家便利商店於2月28日限時1天推出Fami!ce霜淇...

499吃到飽限時回歸！連鎖通訊慶南崁店新開幕 AirPods Pro限量8折

多年前的499吃到飽之亂讓許多電信用戶還記憶猶新，但隨著5G推出後，低價不限速吃到飽費率幾乎已經絕跡。全台連鎖通訊通路地...

李奧納多緋聞女友超強氣場 撐起Michael Kors Collection春夏形象大片

傳聞中是男星李奧納多現任女友，同時也是名模Vittoria Ceretti再次成為時裝品牌Michael Kors Collection形象大片主角，選在風光明媚的卡普里島為背景，呈現自由浪漫的氛圍，讓人神往。

恭迎白沙屯媽祖起駕出發 戰酒黑金龍發行2款紀念酒

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，今年擇定3月18日起駕出發，展開徒步400公里往返、長達9天8夜的南下雲林北港朝天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。