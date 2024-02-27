恭迎白沙屯媽祖起駕出發 戰酒黑金龍發行2款紀念酒

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動，今年擇定3月18日起駕出發，展開徒步400公里往返、長達9天8夜的南下雲林北港朝天宮進香之旅，預計將有超過10萬名勇腳隨行。味丹企業連續3年與金門酒廠合作，攜手推出2款戰酒黑金龍聯名白沙屯媽祖限量紀念酒款，與信眾一同領受白沙屯媽祖不固定路線所帶來的驚喜與神蹟。

白沙屯媽祖鑾轎旁，總有一群活力十足、身著亮眼黃衫的「勇」字輩，他們經媽祖同意後，才得以擔負護衛媽祖重任。這次的「戰酒黑金龍特窖陳高．白沙屯媽祖紀念酒」，特別採取依照勇字輩神衣等比縮小，所製成的立體造型瓷瓶，並以象徵吉祥與朝氣的亮橘色，襯托Q版白沙屯媽祖，瓶身背面則有大大的「勇」字，猶如勇字輩隨時充滿活力。

瓶中酒液嚴選由金門酒廠老金城廠出品的戰酒黑金龍特窖陳高，在花崗岩坑道陶甕中熟陳至少3年以上才裝瓶，再融和5至10年酒齡的黑金剛陳高，造就出不同於一般玻璃瓶中陳化的口感，散發陳年高粱酒的厚重與紮實。「戰酒黑金龍特窖陳高．白沙屯媽祖紀念酒」每盒售價1,950元，將自2月26日起，於全台全家便利商店與各大菸酒專賣店開放預購。

此外，「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒」瓶身則以勇字輩神衣專屬的勇腳黃為主色，同時將Q版白沙屯媽祖烙印於瓶身，展現勇字輩的勇氣與活力。在7-ELEVEN通路限量販售的版本，隨盒附有「勇帽鑰匙圈」，同樣以勇腳黃為主色，且經白沙屯媽祖過火加持，猶如白沙屯媽祖溫柔隨行，庇佑一切平安順遂。

「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖勇腳紀念酒」選用國際烈酒金牌三連霸的戰酒黑金龍，以帶有淡雅梅香的56度、花香四溢的59度、清新果香的66度等老酒調和而成，是協調性極佳、口感醇順平衡的難得佳釀，預計自3月4日起，於7-ELEVEN便利商店ibon預購，隨盒附有「勇帽鑰匙圈」，每盒建議售價590元。全台全聯福利中心另有單瓶勇腳紀念酒販售，將於3月8日開賣，單瓶建議售價509元，數量有限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康