快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

奇美博物館規模最大展覽 遊客敲碗購票攻略 館方今釋懶人包

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》預購將於3月開跑，圖為卡拉瓦喬作品〈被蜥蜴咬傷的男孩〉。圖／奇美博物館提供
奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》預購將於3月開跑，圖為卡拉瓦喬作品〈被蜥蜴咬傷的男孩〉。圖／奇美博物館提供

奇美博物館日前公布國際大展《從拉斐爾到梵谷英國國家藝廊珍藏展》的消息後，便引發熱烈討論，許多民眾這段期間打電話詢問如何買票入場，為滿足民眾需求，館方將提早在3月11日開賣5、6月票券，另原3月1日開賣的限量3大主題票券「早鳥票、周三藝享票、開幕限定票」將於當天中午12:00販售，館方還釋出購票懶人包，讓遊客迅速獲取資訊。

英國國家畫廊大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》5月2日至9月1日將在台南奇美博物館登場，是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展，帶來50位大師的真跡，包括文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派藝術巨擘梵谷等，共52件大師真跡，消息一出便引發各界熱烈討論，更有遊客迫不及待致電給館方詢問如何買票。

今奇美博物館釋出購票資訊，3月1日中午12點啟售限量3大主題票券，5月1日開幕限定票每張1500元，限量100張、早鳥票每張350元限量1萬張，而考量遊客或許不想人擠人，特別在周三休館再開周三藝享票，每張1500元。

除早鳥票外，館方表示原訂4月1日啟售的一般票券將提前至3月11日正式開賣，當天中午12:00起開放5、6月票券預購；5月20日中午12:00起開放7至9月票券預購，全票550元、優惠票450元。

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》今釋出購票懶人包，讓民眾能夠一目了然。圖／奇美博物館提供
奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》今釋出購票懶人包，讓民眾能夠一目了然。圖／奇美博物館提供
奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》預購將於3月開跑，圖為高更作品〈窗前的果盆和啤酒杯〉。圖／奇美博物館提供
奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》預購將於3月開跑，圖為高更作品〈窗前的果盆和啤酒杯〉。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 梵谷 英國

延伸閱讀

英國實驗「周休三日」 勞資雙方皆得利 公部門將跟進

高美館30周年！畢卡索、安迪沃荷真跡來臺 攜手英國泰德美術館重磅展覽

可愛爆表！ 2024「貓之日」日本麥當勞推「貓型薯餅、吉拿棒」 貓迷失心瘋敲碗開賣

奇美博物館5月重磅國際展：引進拉斐爾、梵谷等50大師真跡到台灣

相關新聞

奇美博物館規模最大展覽 遊客敲碗購票攻略 館方今釋懶人包

奇美博物館日前公布國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的消息後，便引發熱烈討論，許多民眾這段期間打電話詢問如何...

肖戰現身TOD'S 24秋冬發表 懷舊、當代、大都會

2024米蘭時裝周期間，TOD’S選址於歷史悠久的Darsena車站發表了秋冬新裝，男女合計40套造型。來自亞洲的品牌名...

統一超商3月1日起進駐國道「清水服務區」 年底前改裝完工

統一超商3月1日起將進駐國道「清水服務區」， 預計年底前改裝整新完工，改裝期間營運不中斷，規畫約600坪結構帳臨時賣場，...

春季和風美味 新竹SOGO、大葉高島屋打造日本商店街

SOGO今年首場春季日本展由新竹SOGO率先展開，新竹SOGO在3月4日前於3樓活動會館集結41家品牌打造日式雜貨商店街...

夏季電費期間如何守住荷包？業者推出新型態省電降溫的新選擇

夏季的到來，家庭用電量的大幅增加，根據調查，夏季每戶平均電費較非夏季電費時多出了25%。屬於海島型國家的台灣，民眾在夏季忍受悶熱與濕黏的同時，又要取得開啟冷氣而增加不少電費開支的平衡。水冷空調雖然是許多民眾消暑的選擇之一，卻受限於排風管的配置、製冷效果與耗電量，使用與購買意願大打折扣。

業界最強600Gs磁粉吸力！HARK磁吸充電線 兼顧柔軟與耐磨好用好收納

一直以來我們手邊的充電線不但脆弱容易拉斷，更更是常常糾纏打結令人煩躁！HARK ｜100W 鋁合金磁吸收納PD充電線-1M透過專利磁力收線技術，讓充電線能迅速完美地一圈圈收納成整齊，不但讓您的心情大好，也同時能讓節省您的荷包讓充電線使用壽命更久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。