奇美博物館規模最大展覽 遊客敲碗購票攻略 館方今釋懶人包

奇美博物館日前公布國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的消息後，便引發熱烈討論，許多民眾這段期間打電話詢問如何買票入場，為滿足民眾需求，館方將提早在3月11日開賣5、6月票券，另原3月1日開賣的限量3大主題票券「早鳥票、周三藝享票、開幕限定票」將於當天中午12:00販售，館方還釋出購票懶人包，讓遊客迅速獲取資訊。

英國國家畫廊大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》5月2日至9月1日將在台南奇美博物館登場，是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展，帶來50位大師的真跡，包括文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派藝術巨擘梵谷等，共52件大師真跡，消息一出便引發各界熱烈討論，更有遊客迫不及待致電給館方詢問如何買票。

今奇美博物館釋出購票資訊，3月1日中午12點啟售限量3大主題票券，5月1日開幕限定票每張1500元，限量100張、早鳥票每張350元限量1萬張，而考量遊客或許不想人擠人，特別在周三休館再開周三藝享票，每張1500元。