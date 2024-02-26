草莓姬大福、達磨最中都超好拍！京町山本屋新菜登場
隨著春天的腳步到來，位於榕錦時光生活園區的日式老宅餐廳「京町山本屋」，應景推出草莓姬大福、櫻花糰子、櫻花蒙布朗等一系列春季甜點，另外還有「抹茶巧克力菓子御重」、「花枝鮭魚卵丼飯定食」等餐點上桌，帶來濃濃的春季氣息。
每年3月3日為日本女兒節，大部分家庭都會擺設穿上和服的精緻女兒節玩偶（雛人形），祝福女孩子健康平安地長大成人。京町山本屋以女兒節雛人形玩偶為發想，推出「草莓姬大福」，外皮採用白色、粉紅色麻糬，內含大顆草莓與低糖的紅豆餡，每顆100元，即日起限時販售至3月底。
3月4日起登場的「櫻花蒙布朗」，以焙茶海綿蛋糕為底，疊上紅豆內餡與抹茶豆沙餡、抹茶慕斯，最後製作櫻花沙織，上方再擺上抹茶櫻花葉餅乾、白玉、鹽漬櫻花，最後撒上增添貴氣的金箔脆片。堆疊層次豐富，每份380元。「櫻花串糰子」使用櫻花豆沙、鹽漬櫻花製成櫻花造型餡料，鋪在白色糰子上，呈現夢幻的視覺享受，每份140元。
採用三層式設計的「抹茶巧克力菓子御重」，提供京都抹茶巧克力醬，可以搭配盒內所有甜點。同時還有焙茶費南雪、季節水果、純米串糰子、和三盆蕨餅、和風擠花餅乾、招財貓最中餅等點心，限於平日下午茶時段供應，雙人份1,280元。
同時京町山本屋也以石川縣達磨最中，搭配可自行DIY製作最中的北海道紅豆內餡，設計出外帶選購的「好事達磨盒」，最中共有粉紅與白色，每盒300元。戶外餐車也提供石川縣達磨最中零售，內餡為台灣萬丹紅豆餡，單隻60元，2隻優惠價100元。除了甜食外，本季還有推出「花枝鮭魚卵丼飯定食」，以及「自家製豆皮抹茶溫麵」，各為680、320元。
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