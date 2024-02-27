走跳世界／九州慢行 體驗器物之旅

陶瓷製的食器、器具，不僅是日常的生活小物，同時也是細節的品味展現。

有行旅特別安排「九州慢行 器物之旅」，走訪唐津、有田、伊萬里等日本知名的陶藝重鎮，體驗一場極具生活感的旅行。

Rick投入十多年時間精研日本茶道。圖／溫事提供

生活中的陶瓷，稱為器物，盛裝日常的酸甜苦辣。對於母親而言，在季節流轉與日常料理的生活中，器物也清楚盛裝了母親對生活的重視。有行旅所規畫的「九州慢行 器物之旅」，特別邀請溫事主理人Rick，帶領著器物的知音們，前往日本的陶瓷之鄉－九州，實地探訪產地樣貌，欣賞風土民情。對於喜愛日本器物的母親們而言，正是一趟絕佳的母親節之旅。

生活器物的領航家 溫事Rick全程導覽

生活雜貨鋪「溫事」，以巨大的熱情與超過20年的時間，建構起日本器物文化的世界。主理人Rick本身對於日本傳統文化有著濃厚興趣，並透過學習茶道深入傳統器物世界，更在2014年成立「茶之器古書堂」作為文化交流的空間。

旅程中，團員將會跟著Rick的腳步，前往九州的陶藝重鎮。

賞唐津燒、有田燒 訪陶山神社

中里太郎右衛門繪唐津刷毛目皿。圖／溫事提供

佐賀的唐津市以新鮮漁獲與唐津燒著稱，在專家眼中，更認為要精進另一層次的陶藝世界，就非唐津燒不可。唐津燒使用大塊的粗土製成，包括肌理粗細、色調、風格，散發出一股樸素堅實、獨特優美的印象。

旅程將造訪420年世襲家族中里太郎右衛門窯坊；走訪唐津市料理人平河直料理屋，品嘗當地時令的季節美食。

此外，「有田燒」被視為日本瓷器的發源地，旅程也將造訪第一個將有田瓷器推廣到歐洲的深川製瓷，欣賞深川製瓷總部典藏作品，並有一個繪瓷的體驗及結合有田燒瓷器的午膳。旅途中所規畫的有田町「陶山神社」，是日本唯一以陶瓷大鳥居為特色的神社，藍白色系的鳥居描繪唐草花紋，已經被日本列為有形文化財。

另外還將前往佐賀縣伊萬里的大川內山，此地自1675年開始是佐賀藩鍋島氏的官窯所在，被譽為「密窯之鄉」，至今仍有30個窯坊在此，散步其間到處可以欣賞到窯坊和突出的煙囪，以及各有風格的陶瓷藝廊商家。

走進時光隧道 一窺製陶人原鄉

小鹿田燒展現淋釉、刷毛目、飛刨技法的隨興線條。圖／有行旅提供

行程前往的「小石原」位處海拔1,000公尺以上的山上，自17世紀發展起窯業，至今還留有50多個窯元，是製陶人的原鄉，可在此一窺小石原陶器的歷史。另外九州大分縣的小鹿田村落，至今維持著18世紀初陶藝村落的原始模樣，小鹿田燒更被讚為「世界第一民陶」，鎮內的9間窯場，都是300年前建窯家族傳承至今。

八女茶鄉 歷史建築旅宿

八女市位於福岡縣最南邊的筑後地區，此地有著百餘棟日式傳統連棟別墅建築，這些於江戶至昭和時期興建的傳統建築，融合商家住宅和工匠的色彩，走進其間，彷彿走進時光隧道。團員將入住由VMG集團操刀「八女福島商家町」，每一棟建築完整保留昔時風華，有著新舊並存卻舒適簡約的生活感。翻新傳統建築而成的「Craft Inn Te」，則是被九州手工藝品圍繞的旅館，房型都採用當地工匠的工藝品作為空間陳設，讓旅人深深感受被九州工藝文化圍繞的旅宿氛圍。