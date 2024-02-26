米蘭24秋冬時裝周／寶格麗刻畫令人嚮往的義大利假期

義大利的夏季，是眾人嚮往的假期，讓人想起沙灘上的愜意時光、療癒靈魂的燦爛心情，以及繽紛多姿的迷人夜生活。源自羅馬的寶格麗（BULGARI），於米蘭時裝週期間發表寶格麗2024 High Summer配件系列，延續2024春夏的概念，以活力振奮、令人心神嚮往的義大利假期（ITALIAN ESCAPE）作為靈感啟發，傳達出勇於活在當下、盡情享受人生的精神。

包括包款、織品、飾品、與太陽眼鏡，本季的設計充分演繹了流連義大利度假期間的「歡暢心情」。以夏日風情元素搭配人字紋布料及柳編樣式、珍稀的異國風情材質、經典雋永的精緻小牛皮，賦予包款生動活力：從漸變粉色到讓人聯想起沙灘的柔和色調，充滿夏日時光的歡樂與輕鬆愜意的季節感。

經典的Serpenti Forever Top Handle包款和造型迷人的Serpentine Pouch手拿包換上休閒感十足的人字紋布料，共精心混搭全手工織布機將棉線、金蔥絲線和嫘縈絲線三種織品編織而成。其中擁有提把的Serpenti Forever Top Handle包款更是多了一道以象牙蛋白石色小牛皮勾勒出單個V形鑲片的輪廓、打造同色調效果的工序。經典的蛇首造型飾扣以象牙蛋白石色琺瑯蛇鱗搭配黑色琺瑯蛇眼，增添奢華氣息。

假期感十足的柳編材質更為Serpenti Forever Top Handle包款注入前所未有的與眾不同迷人魅力。柳條包款特地以手工方式沿著特製的金屬框編織出兩種圖案，翻蓋與提把採用同款象牙蛋白石色小牛皮製成，經典蛇首造型飾扣則飾以琺瑯及鍍金黃銅蛇鱗作裝飾。

同時推出的還有呼應夏天充沛活力的銀色款Serpenti Top Handle迷你包款和款式雋永的Serpenti Forever肩背包，紋理令人聯想起未經琢磨的鑽石原石，呈現大自然的美感，內部紋理則以特製金箔經過熱壓印製成。Serpenti Forever Top Handle迷你包款和Serpentine手提包換上的光澤動人的淡粉石英色水蛇皮，為先將天然皮革全部漂白並採用「LISSAGE」特殊處理方式打造光澤感的工藝之作。