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米蘭24秋冬時裝周／寶格麗刻畫令人嚮往的義大利假期

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗於米蘭時裝週期間發表2024 HIGH SUMMER配件系列ITALIAN ESCAPE義大利假期。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝週期間發表2024 HIGH SUMMER配件系列ITALIAN ESCAPE義大利假期。圖／寶格麗提供

義大利的夏季，是眾人嚮往的假期，讓人想起沙灘上的愜意時光、療癒靈魂的燦爛心情，以及繽紛多姿的迷人夜生活。源自羅馬的寶格麗（BULGARI），於米蘭時裝週期間發表寶格麗2024 High Summer配件系列，延續2024春夏的概念，以活力振奮、令人心神嚮往的義大利假期（ITALIAN ESCAPE）作為靈感啟發，傳達出勇於活在當下、盡情享受人生的精神。

包括包款、織品、飾品、與太陽眼鏡，本季的設計充分演繹了流連義大利度假期間的「歡暢心情」。以夏日風情元素搭配人字紋布料及柳編樣式、珍稀的異國風情材質、經典雋永的精緻小牛皮，賦予包款生動活力：從漸變粉色到讓人聯想起沙灘的柔和色調，充滿夏日時光的歡樂與輕鬆愜意的季節感。

經典的Serpenti Forever Top Handle包款和造型迷人的Serpentine Pouch手拿包換上休閒感十足的人字紋布料，共精心混搭全手工織布機將棉線、金蔥絲線和嫘縈絲線三種織品編織而成。其中擁有提把的Serpenti Forever Top Handle包款更是多了一道以象牙蛋白石色小牛皮勾勒出單個V形鑲片的輪廓、打造同色調效果的工序。經典的蛇首造型飾扣以象牙蛋白石色琺瑯蛇鱗搭配黑色琺瑯蛇眼，增添奢華氣息。

假期感十足的柳編材質更為Serpenti Forever Top Handle包款注入前所未有的與眾不同迷人魅力。柳條包款特地以手工方式沿著特製的金屬框編織出兩種圖案，翻蓋與提把採用同款象牙蛋白石色小牛皮製成，經典蛇首造型飾扣則飾以琺瑯及鍍金黃銅蛇鱗作裝飾。

同時推出的還有呼應夏天充沛活力的銀色款Serpenti Top Handle迷你包款和款式雋永的Serpenti Forever肩背包，紋理令人聯想起未經琢磨的鑽石原石，呈現大自然的美感，內部紋理則以特製金箔經過熱壓印製成。Serpenti Forever Top Handle迷你包款和Serpentine手提包換上的光澤動人的淡粉石英色水蛇皮，為先將天然皮革全部漂白並採用「LISSAGE」特殊處理方式打造光澤感的工藝之作。

義大利度假旅遊的必備的織品，本季推出多用途的雪莉巾、方巾與精美披肩，搭配印製寶石圖案和經典款式，展現寶格麗特有的美學。眼鏡設計靈感來自品牌的經典珠寶系列，Serpenti系列玩轉經典的蛇眼、蛇首與幾何鱗片；大膽的 B.zero1系列以低長方形鏡框和結合多重切面的琺瑯裝飾鏡腳，呼應品牌的羅馬傳承。

BULGARI Serpentine淡粉石英色水蛇皮手提包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine淡粉石英色水蛇皮手提包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Baia珍珠蛋白石色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Baia珍珠蛋白石色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle象牙蛋白石色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle象牙蛋白石色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃雙胞胎姪女AMELIA SPENCER演繹寶格麗2024 HIGH SUMMER配件系列。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃雙胞胎姪女AMELIA SPENCER演繹寶格麗2024 HIGH SUMMER配件系列。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝週期間發表2024 HIGH SUMMER配件系列ITALIAN ESCAPE義大利假期。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝週期間發表2024 HIGH SUMMER配件系列ITALIAN ESCAPE義大利假期。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever珍珠蛋白石色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever珍珠蛋白石色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle銀色紋理小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle銀色紋理小牛皮迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle雙色人字紋布料迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle雙色人字紋布料迷你手提肩背包。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃雙胞胎姪女ELIZA SPENCER演繹寶格麗2024 HIGH SUMMER配件系列。圖／寶格麗提供
黛安娜王妃雙胞胎姪女ELIZA SPENCER演繹寶格麗2024 HIGH SUMMER配件系列。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle金屬色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle金屬色編織手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever East-West淡粉石英色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever East-West淡粉石英色水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
義大利名模Vittoria Ceretti演繹寶格麗全新眼鏡系列。圖／寶格麗提供
義大利名模Vittoria Ceretti演繹寶格麗全新眼鏡系列。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle雙色人字紋布料手提肩背包。圖／寶格麗提供
BULGARI Serpenti Forever Top Handle雙色人字紋布料手提肩背包。圖／寶格麗提供

寶格麗 義大利

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