姓名「4字中1字」免費吃豬排！2/29壽星「丼飯買1送1」
2月即將邁入尾聲，連鎖日式豬排丼「吉豚屋」限時推出優惠方案。2月26日起，凡購買「腰內豬排」即可享買1送1，現省65元。針對2月29日壽星，還可享「腰內豬排丼買1送1」。同時若姓名中有「ㄨㄟˋ」、「ㄘㄥ」、「ㄓㄨ」、「ㄆㄞˊ」任一同音字，則可免費加贈「味噌腰內豬排」1份。
2月26日至2月29日期間，會員內用購買「腰內豬排」，可享買1送1優惠，原價2塊130元，優惠價65元。為了幫2月29日的壽星慶生，凡加入會員並出示證件，2月29日當天可享「腰內豬排丼買1送1」，原價每碗259元。
此外，2月26日至3月10日期間，凡至吉豚屋內用消費，且姓名中有「ㄨㄟˋ」、「ㄘㄥ」、「ㄓㄨ」、「ㄆㄞˊ」其中一個同音字，出示證件點購任一主餐，就免費享「味噌腰內豬排」1份。3月31日前，會員到店單筆消費滿1,000元，即贈送「新普利夜酵素體驗盒」1盒。（本活動需年滿18歲）
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