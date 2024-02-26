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哆啦A夢風潮來席 穿上可愛的哆啦A夢一起去看展吧！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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服飾品牌「ALL WEARS」主打國際授權服飾，在設計與質感中完美融合，給你隨心所欲的挑選喜歡的衣服。2023年12月首次推出多款哆啦A夢服飾！不僅如此，全台有３間門市直接變成哆啦Ａ夢的門市，超Ｑ冬裝溫暖大家整個冬天。

這次推出哆啦Ａ夢服飾系列，從服飾、包包、提袋、帽子等，讓大家一次滿足穿搭需求，還有，鑰匙圈小物等你們來收藏～售價$79至$1480之間，暖暖的冬季服飾搭配超可愛的哆啦Ａ夢圖案，一系列的商品找回小時候的回憶！

圖／聯合數位文創提供
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此外，還有門市打卡布置！ALL WEARS在新北宏匯、台中新時代與高雄義享天地，北、中、南都有哆啦Ａ夢出沒，門市現場多種裝飾讓你與哆啦Ａ夢驚喜相遇～現在，一起到門市找找有多少個哆啦Ａ夢。

然後不能錯過門市限定活動，即日起，只要在門市任選哆啦A夢系列商品兩件服飾，就送記憶麵包鑰匙圈！數量有限，送完為止，喜歡哆啦A夢的粉絲們趕緊到門市逛逛吧！另外，此次服飾也和聯合數位文創主辦的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》合作，即日起至雙北門市還有機會可領取彩色哆啦A夢的造型酷卡(數量有限領完為止)，憑酷卡可享現場購票活動價優惠，喜歡哆啦A夢的你千萬不要錯過。

圖／聯合數位文創提供
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《THE 哆啦A夢展 台北 2023》

【展覽日期】2023/12/16(六)~2024/4/7(日)，2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

【開放時間】10:00~18:00

【展覽地點】中正紀念堂1展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【特別協辦】FUJIKO PRO

【企劃．製作】THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)

【主要贊助】中國信託銀行 CTBC BANK

中正紀念堂 哆啦A夢 鑰匙

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