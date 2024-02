哆啦A夢風潮來席 穿上可愛的哆啦A夢一起去看展吧！

服飾品牌「ALL WEARS」主打國際授權服飾,在設計與質感中完美融合,給你隨心所欲的挑選喜歡的衣服。2023年12月首次推出多款哆啦A夢服飾!不僅如此,全台有3間門市直接變成哆啦A夢的門市,超Q冬裝溫暖大家整個冬天。

這次推出哆啦A夢服飾系列,從服飾、包包、提袋、帽子等,讓大家一次滿足穿搭需求,還有,鑰匙圈小物等你們來收藏~售價$79至$1480之間,暖暖的冬季服飾搭配超可愛的哆啦A夢圖案,一系列的商品找回小時候的回憶!

圖/聯合數位文創提供

此外,還有門市打卡布置!ALL WEARS在新北宏匯、台中新時代與高雄義享天地,北、中、南都有哆啦A夢出沒,門市現場多種裝飾讓你與哆啦A夢驚喜相遇~現在,一起到門市找找有多少個哆啦A夢。

然後不能錯過門市限定活動,即日起,只要在門市任選哆啦A夢系列商品兩件服飾,就送記憶麵包鑰匙圈!數量有限,送完為止,喜歡哆啦A夢的粉絲們趕緊到門市逛逛吧!另外,此次服飾也和聯合數位文創主辦的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》合作,即日起至雙北門市還有機會可領取彩色哆啦A夢的造型酷卡(數量有限領完為止),憑酷卡可享現場購票活動價優惠,喜歡哆啦A夢的你千萬不要錯過。

圖/聯合數位文創提供

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》

【展覽日期】2023/12/16(六)~2024/4/7(日),2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

【開放時間】10:00~18:00

【展覽地點】中正紀念堂1展廳

【主辦單位】聯合數位文創

【協辦單位】國立中正紀念堂管理處

【特別協辦】FUJIKO PRO

【企劃.製作】THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)

【主要贊助】中國信託銀行 CTBC BANK