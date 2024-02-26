米蘭24秋冬／FERRAGAMO重訪20年代 完美融合優雅與工裝

FERRAGAMO於米蘭時裝週期間2月24日發表了由創意總監Maximilian Davis打造的2024秋冬系列，透過他的獨特視角，以服裝語彙探索1920年代風貌，「1920年代時，人們以服裝展現自由意志。那自由表達的隨性態度，恰與我的經歷和FERRAGAMO的精髓產生共鳴。」他說。包括FERRAGAMO全球大使大勢韓團NCT 成員— Jeno Lee、出演《今際之國的闖關者》日本女星—三吉彩花、出演《菁英殺機》新生代時尚男星Manu Ríos以及美國知名女星Amber Valletta等名人均現身看秀。

全新秋冬系列，展現工藝和當代創新的完美平衡，運用漆藝薄紗、透視元素、亮片刺繡，跨越時間的創意，演繹每個自由時刻，表現不同想像中的現代身分。立體褶邊搭配飄逸面料，垂墜腰線邂逅寬鬆剪裁，解放時代的視覺特質經過簡化琢煉，反映過往與如今兩個二十年代中的自我表達。

本季的寬大的落肩型、重磅羊毛以及柔韌皮革塑造硬朗廓形，則是向美國一代女星瓊克勞馥（Joan Crawford）與葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）等先鋒女性的灑脫氣質致敬。系列女裝中的漆藝薄紗禮服，結合了格外柔美的透視元素、羽毛飾面與亮片刺繡等手工裝飾；剪裁方面，俐落雕塑感翻領彰顯超現實主義精神，經過扭曲變構的比例，形成物影肖像攝影的別緻效果。

「保護」是時代更迭中經久不衰的主題：象徵「保護」的毯型斗篷，源自FERRAGAMO典藏檔案中的經典之作；及膝防水靴與皮革外套則是受到1920年代的制服與漁民工作服的啟發，與流暢飄逸的垂墜皺褶面料形成鮮明對比。工裝廓形在面料的加持下愈顯柔和：羊毛與羊絨混紡織，展現奢美舒適質感；皮革採用無襯裡結構，塑造寬鬆休閒版型。

鞋履的設計同樣呼應1920年代的氛圍：絲緞高跟鞋改以甜美心形設計；細跟高跟鞋點綴優雅T型繫帶；綁帶涼鞋則重現典藏檔案。傳統性別的分野也同時被打破：巴洛克式細節與扣帶鞋扣飾經過重新演繹，成為—香煙鞋跟的穆勒平底拖鞋。男士Derby德比鞋款整體稍顯纖長，配以方形幾何感鞋跟，流露微妙的超現實美感。工裝短靴外型略微隆起，搭配方形鞋頭，以現代語彙詮釋復古廓形。