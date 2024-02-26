臺虎精釀結合《木曜4超玩》 紫蘇青梅啤酒小7獨家開賣

臺虎精釀延伸《木曜4超玩》有哽才拍的精神，與7-ELEVEN獨家推出全新作品「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」，以充滿靈魂的紫蘇與在地青梅入酒，將看似平凡的兩種食材，藉由啤酒釀造魔法與時間熟成，帶給你舒舒服服的輕鬆時光。「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」即日起於全台7-ELEVEN獨家販售，每罐500毫升，建議售價99元。

當初在創作「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」時，團隊想過許多方向，但最後希望用看似平凡、卻充滿靈魂的兩種食材「紫蘇」與「青梅」入酒，希望可以呼應「木曜4超玩」經典的一日調酒師系列，凸顯出每個看似平凡的工作，都很值得尊敬，強調每個在工作中打拼的人，都是社會運轉不可或缺的重要靈魂。

「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」以飽滿的紫蘇草本香氣華麗開場，接續著透過酸甜微鹹的青梅果香，搭配讓人愉悅的舒適氣泡感，以沁入心脾的多層次風味，帶來舒舒服服的微醺體驗，希望讓喝到的每一個人，都能瞬間成為跟酒標上開心泡澡的老虎一樣地「蘇蘇虎虎」。 臺虎精釀「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」，讓你春日「蘇蘇虎虎」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 臺虎精釀「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」即日起於全臺7-ELEVEN獨家販售，每罐500毫升，建議售價99元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 臺虎精釀「木曜蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」，以看似平凡卻充滿靈魂的兩種食材「紫蘇」與「青梅」入酒，呼應「木曜4超玩」經典的一日調酒師系列。圖／臺虎精釀提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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