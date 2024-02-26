日本人氣串燒「鳥貴族」要來台灣了！最快開幕時間曝光
粉絲們準備好了嗎？日本人氣連鎖居酒屋「鳥貴族」即將與台灣大成合作，正式進軍台灣。未來喜愛鳥貴族的民眾，不用去日本，也能品嚐到招牌的美味串燒。隨著消息曝光，也令網友們非常期待。
「鳥貴族」是日本知名的連鎖平價居酒屋，最大的特色，就是以均一價格提供多樣化的串燒（含稅360日圓），並且使用高品質的國產雞肉作為食材，還有鐵板料理、炸物等選擇，是許多民眾赴日必吃的餐廳，更有許多部落客、Youtuber拍攝開箱影片。
根據鳥貴族老闆大倉忠司於社群網站的貼文，鳥貴族將與大成集團旗下的都城實業合資，在台灣成立鳥貴成股份有限公司。根據資料以及業者答覆，雙方簽約儀式將於3月4日舉行，並預計最快於7月開始營業。更多相關資訊，仍需正式簽約完成後，再待公佈。
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