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全聯、大潤發8款TOFFY復古風廚電0元起換購 電動奶泡機、單片熱壓吐司機、氣炸烤箱全都想入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Classic陶瓷吐司碟壓紋結構設計，可使吐司背面保持酥脆口感，並可放入烤箱、微波爐、洗碗機使用，省時又便利。圖／全聯福利中心提供
Classic陶瓷吐司碟壓紋結構設計，可使吐司背面保持酥脆口感，並可放入烤箱、微波爐、洗碗機使用，省時又便利。圖／全聯福利中心提供

每次推出都掀起搶換風潮的日本人氣復古風廚電品牌TOFFY，全聯、大潤發攜手自即日起至5月23日共同推出全新一檔點數換購活動「TOFFY早餐時光」，看準小資族想要吃得健康又不會花費太高的需求，本檔共推出8款馬卡龍色系復古經典廚房家電及用品，用200福利點起或20發幣起，以0～3,499元就可獲得，換算市價折扣最低只要3.1折起，或是也可用3生鮮積分加價快速換購，讓會員更能靈活運用福利點數，輕鬆帶回心中的夢幻逸品。

「TOFFY早餐時光」共推出Classic氣炸烤箱、蔬果慢磨機、單片熱壓三明治機、Classic無線電動刀、Classic電動冷萃咖啡瓶、Classic電動奶泡機、Classic陶瓷吐司碟、Classic日本製切菜板（大）共8款實用商品，精緻復古外型，體積小巧但從按鈕、字樣到金屬感，細節完全不馬虎。

其中電動奶泡機、無線電動刀、陶瓷吐司碟、切菜板4款為全聯獨家，電動奶泡機擁有4種模式，輕鬆讓飲品升級成早午餐店、咖啡店風格；無線電動刀則是適合喜歡吃吐司、法國麵包的民眾，電動雙刀片來回切割，漂亮橫切面輕鬆get；陶瓷吐司碟壓紋結構設計，可使吐司背面保持酥脆口感，與切菜板都能放進洗碗機清潔，實在太方便。另外還有一機多用的氣炸烤箱、小鳥胃專屬單片熱壓三明治機、一鍵快速完成的電動冷萃咖啡瓶，以及健康好幫手蔬果慢磨機，都是升級廚房質感與功能的必備實用家電。

Classic電動冷萃咖啡瓶，快速真空萃取，將冷萃咖啡縮短到15～25分鐘，單鍵就能完成。圖／全聯福利中心提供
Classic電動冷萃咖啡瓶，快速真空萃取，將冷萃咖啡縮短到15～25分鐘，單鍵就能完成。圖／全聯福利中心提供
蔬果慢磨機，低速擠壓榨取，防止營養流失，更能果汁果渣自動分離，保留滑潤口感。圖／全聯福利中心提供
蔬果慢磨機，低速擠壓榨取，防止營養流失，更能果汁果渣自動分離，保留滑潤口感。圖／全聯福利中心提供
Classic日本製切菜板擁有雙面四邊防滑設計，洗碗機、漂白劑皆可使用輕鬆清潔。圖／全聯福利中心提供
Classic日本製切菜板擁有雙面四邊防滑設計，洗碗機、漂白劑皆可使用輕鬆清潔。圖／全聯福利中心提供
Classic電動奶泡機，4種模式飲品一鍵就能完成，讓您彷彿在外享受早餐。圖／全聯福利中心提供
Classic電動奶泡機，4種模式飲品一鍵就能完成，讓您彷彿在外享受早餐。圖／全聯福利中心提供
Classic無線電動刀，雙刀片來回切割，可快速切開食物，不論是硬質法國麵包或是牛排，都能輕鬆切出漂亮橫切面。圖／全聯福利中心提供
Classic無線電動刀，雙刀片來回切割，可快速切開食物，不論是硬質法國麵包或是牛排，都能輕鬆切出漂亮橫切面。圖／全聯福利中心提供
單片熱壓三明治機，只要4分鐘即可享用熱壓料理，可直立式收納，輕巧便利不佔空間。圖／全聯福利中心提供
單片熱壓三明治機，只要4分鐘即可享用熱壓料理，可直立式收納，輕巧便利不佔空間。圖／全聯福利中心提供
Classic氣炸烤箱，擁有氣炸、烘烤、燒烤、慢烤、發酵等5種模式選擇，使用32,000福利點或3,200發幣即可直接0元免費換購。圖／全聯福利中心提供
Classic氣炸烤箱，擁有氣炸、烘烤、燒烤、慢烤、發酵等5種模式選擇，使用32,000福利點或3,200發幣即可直接0元免費換購。圖／全聯福利中心提供
全聯、大潤發推出TOFFY精緻實用廚房家電，復古風格個人廚電，最低0元加價換購。圖／全聯福利中心提供
全聯、大潤發推出TOFFY精緻實用廚房家電，復古風格個人廚電，最低0元加價換購。圖／全聯福利中心提供

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