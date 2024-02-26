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全聯、大潤發8款TOFFY復古風廚電0元起換購 電動奶泡機、單片熱壓吐司機、氣炸烤箱全都想入手
每次推出都掀起搶換風潮的日本人氣復古風廚電品牌TOFFY，全聯、大潤發攜手自即日起至5月23日共同推出全新一檔點數換購活動「TOFFY早餐時光」，看準小資族想要吃得健康又不會花費太高的需求，本檔共推出8款馬卡龍色系復古經典廚房家電及用品，用200福利點起或20發幣起，以0～3,499元就可獲得，換算市價折扣最低只要3.1折起，或是也可用3生鮮積分加價快速換購，讓會員更能靈活運用福利點數，輕鬆帶回心中的夢幻逸品。
「TOFFY早餐時光」共推出Classic氣炸烤箱、蔬果慢磨機、單片熱壓三明治機、Classic無線電動刀、Classic電動冷萃咖啡瓶、Classic電動奶泡機、Classic陶瓷吐司碟、Classic日本製切菜板（大）共8款實用商品，精緻復古外型，體積小巧但從按鈕、字樣到金屬感，細節完全不馬虎。
其中電動奶泡機、無線電動刀、陶瓷吐司碟、切菜板4款為全聯獨家，電動奶泡機擁有4種模式，輕鬆讓飲品升級成早午餐店、咖啡店風格；無線電動刀則是適合喜歡吃吐司、法國麵包的民眾，電動雙刀片來回切割，漂亮橫切面輕鬆get；陶瓷吐司碟壓紋結構設計，可使吐司背面保持酥脆口感，與切菜板都能放進洗碗機清潔，實在太方便。另外還有一機多用的氣炸烤箱、小鳥胃專屬單片熱壓三明治機、一鍵快速完成的電動冷萃咖啡瓶，以及健康好幫手蔬果慢磨機，都是升級廚房質感與功能的必備實用家電。
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