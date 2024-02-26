全聯、大潤發8款TOFFY復古風廚電0元起換購 電動奶泡機、單片熱壓吐司機、氣炸烤箱全都想入手

每次推出都掀起搶換風潮的日本人氣復古風廚電品牌TOFFY，全聯、大潤發攜手自即日起至5月23日共同推出全新一檔點數換購活動「TOFFY早餐時光」，看準小資族想要吃得健康又不會花費太高的需求，本檔共推出8款馬卡龍色系復古經典廚房家電及用品，用200福利點起或20發幣起，以0～3,499元就可獲得，換算市價折扣最低只要3.1折起，或是也可用3生鮮積分加價快速換購，讓會員更能靈活運用福利點數，輕鬆帶回心中的夢幻逸品。

「TOFFY早餐時光」共推出Classic氣炸烤箱、蔬果慢磨機、單片熱壓三明治機、Classic無線電動刀、Classic電動冷萃咖啡瓶、Classic電動奶泡機、Classic陶瓷吐司碟、Classic日本製切菜板（大）共8款實用商品，精緻復古外型，體積小巧但從按鈕、字樣到金屬感，細節完全不馬虎。