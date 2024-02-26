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adidas Originals攜手陳冠希打造首款聯名潮鞋 重塑經典Superstar變身紳士必備！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
陳冠希運用他的視角和創意打造出CLOT Superstar by Edison Chen鞋，這也是他對於adidas Originals經典設計的重新詮釋。圖／adidas Originals提供
陳冠希運用他的視角和創意打造出CLOT Superstar by Edison Chen鞋，這也是他對於adidas Originals經典設計的重新詮釋。圖／adidas Originals提供

陳冠希運用他的視角和創意打造出CLOT Superstar by Edison Chen鞋，這也是他對於adidas Originals經典設計的重新詮釋，因此去年甫曝光就受到矚目。

在去年，陳冠希與他經營的潮牌CLOT一同結束了與Nike的多年合作，並轉投身與adidas Originals攜手，在上海時裝周期間曝光首款聯名鞋。而陳冠希對於這款鞋的曝光企劃也不遺餘力，和太太秦舒培一同率先穿著之外，正式上市時更展現強大人脈。邀請歌手DPR Ian、Brent Faiyez、Joyce Wrice、Chris Severn及Jung Woo等人來拍攝形象短片，讓粉絲們都很驚喜。

CLOT Superstar by Edison Chen鞋，4,890元。圖／adidas Originals提供
CLOT Superstar by Edison Chen鞋，4,890元。圖／adidas Originals提供

CLOT Superstar by Edison Chen鞋之所以會成為話題，不僅是因為名人加持，而是延續了一貫CLOT的招牌設計技巧，成為東、西方文化融合的載體。誕生超過半世紀的Superstar是adidas Originals經典中的經典鞋款，此次在CLOT操刀下，加入經典正裝的元素，招牌的貝殼鞋頭經過重新構思，並用皮革手工縫製出細緻褶皺。獨特鋸齒狀底部輪廓、可見EVA中底結構和精緻的皮革鞋邊等細節貫穿整個中底設計。此外，白色與黑色所呈現的對比線縫、和代表性細節都體現了許多巧思。

潮牌經營者Jung Woo詮釋CLOT Superstar by Edison Chen鞋。圖／adidas Originals提供
潮牌經營者Jung Woo詮釋CLOT Superstar by Edison Chen鞋。圖／adidas Originals提供

正如陳冠希從街頭時尚代表演變為「文化催化劑」一般，CLOT Superstar by Edison Chen鞋，有著自然流露的優雅品味，尊重著經典與傳統的共存，喚起眾人彼此建立聯繫，大膽地嘗試新事物。

美國R&B歌手Joyce Wrice詮釋CLOT Superstar by Edison Chen鞋。圖／adidas Originals提供
美國R&B歌手Joyce Wrice詮釋CLOT Superstar by Edison Chen鞋。圖／adidas Originals提供

Nike adidas 陳冠希

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