宜蘭隱奢2天1夜遊 私廚嘗海味

藏身冬山秘境的森林系海島露營度假村「LOOPLAND」，以銀真柏獨立出靜謐私人泳池Villa，特別安排包場體驗私廚料理教室與星空電影院，享受不被打擾的度假時光。

行程將訪江振誠、陳昶福雙主廚聯手打造地中海餐廳「CÔTE À CÔTE」，以法式烹調技法料理櫻桃鴨、龜山島海鮮等在地食材。

另外也會到養殖場轉型食育體驗中心「漁人故事館」，跟著文心鮑達人謝政佐認識神農獎水產培育技術，並親手捕撈、烹調、品嘗鮮活的海味。

「宜蘭隱奢森林秘境」兩天一夜旅程，三月廿一日至廿二日，報名請洽：02-8643-3926、8643-3517，更多行程請瀏覽有行旅官網https://bit.ly/42NHlMK。