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奔富攜手Kenzo藝術總監 Grange by NIGO禮盒限量發行

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
奔富攜手Kenzo藝術總監、同時也是奔富獨家創意合作夥伴NIGO，推出旗艦酒款葛蘭許Grange by NIGO限量版禮盒。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
奔富攜手Kenzo藝術總監、同時也是奔富獨家創意合作夥伴NIGO，推出旗艦酒款葛蘭許Grange by NIGO限量版禮盒。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

享譽全球的澳洲葡萄酒品牌奔富（Penfolds），今年即將迎來成立180周年，特別再度攜手Kenzo藝術總監、同時也是奔富獨家創意合作夥伴NIGO，推出旗艦酒款葛蘭許Grange by NIGO限量版禮盒，作為重要里程碑。

NIGO於2022年首次造訪奔富位於南澳的瑪吉爾莊園，與奔富團隊一起回顧歷史資料，並從中獲得啟發，為此系列重新打造獨一無二的包裝設計。Grange by NIGO限量版禮盒，內含一瓶2019年份的葛蘭許（Grange），並有750毫升的收藏款（全球限量1,500 瓶）和1.5公升（全球限量150 瓶）禮盒兩種選擇。

每個限量版禮盒皆帶有獨立編號，內附NIGO親自設計的方巾、瓶頸標籤，以及真品證書。設計外觀以NIGO代表風格向葛蘭許致敬，採用大膽且多彩的葡萄圖形和奔富品牌識別，透過Human Made獨樹一格的設計，呈現給世人。

NIGO也特地為本系列設計絲綢地毯，與Grange by NIGO限量版禮盒同步推出，全球限量25條。每條地毯均由尼泊爾工匠，花費2個月的時間手工編織，才能成就2.5公尺的長度。Grange by NIGO地毯即日起將透過SPACE Furniture和奔富全球官網（www.penfolds.com）同步發售，建議零售價為每條 10,000 澳幣，折合新台幣約21萬元。

NIGO表示：「我多年來一直是葛蘭許的收藏家，但直到參觀奔富瑪吉爾莊園，我才真正了這款歷史悠久的葡萄酒背後的工藝和歷史。我很榮幸在奔富慶祝180周年紀念之際，成為第一個合作的人選。」奔富Grange by NIGO限量版禮盒，即日起透過台灣代理商法蘭絲在台獨家銷售，750毫升版本售價3萬5千元，1.5公升版本售價7萬8千元。

NIGO與限量版手工絲綢地毯。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
NIGO與限量版手工絲綢地毯。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Grange by NIGO限量版禮盒內附NIGO 親自設計的方巾。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Grange by NIGO限量版禮盒內附NIGO 親自設計的方巾。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
奔富旗艦酒款葛蘭許（Grange）自1951年推出以來，始終維持高人氣，是全球最多人收藏的葡萄酒之一。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
奔富旗艦酒款葛蘭許（Grange）自1951年推出以來，始終維持高人氣，是全球最多人收藏的葡萄酒之一。圖／台灣奔富提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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