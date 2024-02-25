僅限1天！勝政、勝勢豬排「肉量升級再送豬排1塊」

在日本，每個月的29日為「肉之日」，適合大口吃肉。為迎接4年一次的2月29日，「靜岡勝政日式豬排」、「伊勢路勝勢日式豬排」將於2月29日推出超級品牌日活動，點小份里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，即可免費升級中份，並再加贈「腰內豬排」1塊。當月壽星可再享任選蛋糕1份。

因「29」與「肉」的日文發音接近，所以在日本，每個月的29日就被視為「肉之日」，許多餐廳與超市都會推出肉類產品相關優惠。源自日本的「靜岡勝政日式豬排」與「伊勢路勝勢日式豬排」，也會針對每個月29日，推出肉之日升級活動。

今年適逢4年一次的閏月，因此勝政豬排與勝勢豬排也針對2月29日推出升級方案。當天點購小份的里肌豬排套餐、腰內豬排套餐，可免費升級為中份套餐，肉量從120克增加至160克，同時再加贈價值60元的「腰內豬排」1塊，讓民眾在肉之日盡情享受吃肉的樂趣，預計送出10,000份。