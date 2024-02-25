Julia吳卓源秀纖腰化身最辣大學生 詹子萱為Longchamp獻出時尚處女秀跑趴！

法國時尚品牌Longchamp以春夏系列主題「巴黎的校園生活」為靈感，在台舉辦盛大派對，邀請了Julia吳卓源、9m88、新生代女星詹子萱，以及近期有新作的曹佑寧來跑趴。眾人也呼應品牌概念，紛紛復刻了自己大學生時代的模樣，讓人感受到青春又充滿活力、性感氛圍。

Longchamp派對透過充滿校園氛圍的各式裝置與互動課程，讓參與者重溫校園生活。而這也是憑藉著台劇「愛愛內含光」嶄露頭角的新生代女星詹子萱首次時尚活動，她表示「很緊張，因為拍戲有經驗，不過跑趴是第一次」，同時因為作品討論度高，意外收到很多訊息，「為什麼你合作的都是天菜男星」，也使她備感壓力。另外來跑趴的詹子萱還被Julia吳卓源的紫色服裝吸引，覺得「顏色很大膽，又可以展現身材」。曹佑寧在體驗現場佈置後，表示「真的就像回到大學，覺得很青春有活力」，而他最推薦這季必入手的則是品牌包款，認為怎麼搭配都好看。

Longchamp開學派對透過充滿校園氛圍的各式裝置，讓參與者重溫校園生活。圖／Longchamp提供

而身穿紫色亮片短上衣與裙裝現身的Julia吳卓源則提到「今天這身造型有都會風跟度假感，還能去Party一下或野餐」，而且後背還是挖空設計，可以微露性感。近期剛拍完電影的9m88則以長版亮片連身裙，外搭撞色羅紋短版外套亮麗登場，搭配圓弧流線的電氣藍Smile包款，「很搭配活動主題」，詮釋個性與柔美兼具的出眾氣質。

Longchamp開學派對特別打造各種校園情境區域，包括互動性的彈球遊戲和足球台。圖／Longchamp提供

派對特別打造各種校園情境區域，包括為參與者客製學生證，「新生們」也可以在互動性的彈球遊戲和足球台玩耍，或於學生食堂享受輕鬆愉快的用餐時光。為呼應永續思維，Longchamp也規劃了邊角料紙張的手作課程，能現場製作專屬筆記本，讓每個人沉浸在當學生的氣氛中。

Julia吳卓源身穿紫色針織短版上衣及同色系半身裙，搭配俐落的銀色跟靴。圖／Longchamp提供

曹佑寧穿著印有Longchamp University的運動衫搭配打褶印花百慕達短褲及白色休閒鞋，手拿春夏全新系列Très Paris斜背袋。圖／Longchamp提供

詹子萱身著白色綁帶T恤搭配杏色喇叭長褲，手拿彩色串珠裝飾的Roseau水桶包。圖／Longchamp提供

9m88以長版亮片連身裙，外搭撞色羅紋短版外套亮麗登場，搭配圓弧流線的電氣藍Smile包款。圖／Longchamp提供

Longchamp Le Pliage系列公事包，6,600元。圖／Longchamp提供

Longchamp Le Pliage系列手提包，12,700元。圖／Longchamp提供