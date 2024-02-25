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秀出貓咪照送奶凍、點套餐送和牛！王品3品牌限時優惠
3月14日洽逢白色情人節，王品針對旗下的「藝奇」、「Oh my!原燒」推出情人節限定套餐與優惠。另外針對喜愛韓式料理的貓控們，至「初瓦」秀出貓咪相關裝飾或照片，也可享「粉紅限定版－Ki唷搭奶凍喵喵」。
即日起至3月15日期間，至「藝奇」消費任兩客「極上套餐」或「名物套餐」，即可招待「和牛刺身佐櫻花漬」。此款「和牛刺身佐櫻花漬」將生和牛薄切，表面以微火炙燒至一分熟，再以櫻花漬提鮮，讓味蕾感受到春櫻芬芳，價值480元。
「Oh my!原燒」則於2月27日至3月31日期間，推出與型男大主廚攜手合作的「櫻的祭典 雙人套餐」，除有主打的美國肋眼牛排、安格斯牛小排、厚切雪花板腱牛等4款精選肉品，還有節目主廚群開發的2款聯名菜色。其中「味噌豬起司餅大阪燒」選用豬梅花、通心粉等食材煎出淡淡焦香，表面點綴起司杏仁及柴魚片增添風味；另款「金黃甘藷野菇沙拉」則選用地瓜、香菇、杏鮑菇與美生菜，搭配特製紫薯醬，清爽開胃。活動期間消費此套餐再送限量「櫻的祭典飲料提袋」1份。
即日起至4月30日期間，至「初瓦韓式料理」消費，並出示貓咪相關服飾或照片，就招待「粉紅限定版－Ki唷搭奶凍喵喵」。採用整隻粉紅色的奶凍喵，並附上草莓糖漿及莓果粒乾，造型可愛又有著甜蜜滋味，只送不賣。
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