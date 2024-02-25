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繁花盛開迎春 梵克雅寶Frivole立體金花獻詩意讚歌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、指間戒。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、指間戒。圖／梵克雅寶提供

四季的遞嬗向來是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源。 2024年春季，品牌經典的立體金花Frivole系列迎來5款新作，包括一枚白K金7花手鐲、一枚玫瑰金Between the Finger指間戒，以及一枚玫瑰金和白K金巧妙交織的8花戒指，鏡面拋光玫瑰金花瓣折射光芒，為嶄新的年捎來金光閃耀的盎然春意。

全新的Frivole系列白K金7花手鐲，共鑲嵌近300顆璀璨美鑽，鮮明的線條勾勒婉約動人盛放之美，不對稱設計配合微拱的心形花瓣，捕捉到屬於春季的自然之美。Frivole系列首次推出以玫瑰金、白K金和美鑽打造的8花戒指，三朵白K金花蕾鋪鑲美鑽，組成錯落有致的層次，與五朵中央鑲嵌一顆寶石的玫瑰金花朵相互輝映，八花連枝的構圖組成栩栩如生的立體花束。

含括耳針耳環、吊墜的Frivole系列珠寶套裝，今年推出光暈溫煦的玫瑰金新作。全新Between the Finger指間戒，則以兩朵鏡面拋光玫瑰金花蕾，大、小花冠分別以不對稱手法鑲嵌三顆或一顆鑽石花蕊。

Frivole系列融會多種工藝技術製作，活用品牌自1920年代已享譽的鏡面拋光技術，每一件珠寶均以人手仔細打磨，釋放金屬自身的光芒。鑽石則經科學鑑別和品牌制定的專業要求兩重篩選程序，嚴選成色須達D至F級，淨度則在IF至VVS級的優質鑽石。

Frivole玫瑰金耳環，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金耳環，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金吊墜，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金吊墜，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole黃K金耳環、吊墜、手鍊、8花戒指。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole黃K金耳環、吊墜、手鍊、8花戒指。圖／梵克雅寶提供
將鑽石置於相應位置再鑲嵌於底座上。圖／梵克雅寶提供
將鑽石置於相應位置再鑲嵌於底座上。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金八花戒指，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole玫瑰金八花戒指，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
以手工為金質花瓣加工。圖／梵克雅寶提供
以手工為金質花瓣加工。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole白K金全鑽耳環、吊墜、七花手環。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole白K金全鑽耳環、吊墜、七花手環。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、指間戒。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、指間戒。圖／梵克雅寶提供
Frivole白K金七花手環，白K金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole白K金七花手環，白K金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole白K金全鑽耳環、吊墜、七花手環。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole白K金全鑽耳環、吊墜、七花手環。圖／梵克雅寶提供
Frivole Between the Finger指間戒，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Frivole Between the Finger指間戒，玫瑰金鑲嵌圓鑽，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole黃K金耳環、9花項鍊、指間戒。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole黃K金耳環、9花項鍊、指間戒。圖／梵克雅寶提供
為Between the finger指間戒作最後的拋光打磨。圖／梵克雅寶提供
為Between the finger指間戒作最後的拋光打磨。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、手鍊、8花戒指。圖／梵克雅寶提供
Model配戴Frivole玫瑰金耳環、吊墜、手鍊、8花戒指。圖／梵克雅寶提供

品牌 珠寶 鑽石

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