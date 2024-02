繁花盛開迎春 梵克雅寶Frivole立體金花獻詩意讚歌

四季的遞嬗向來是法國珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)的靈感泉源。 2024年春季,品牌經典的立體金花Frivole系列迎來5款新作,包括一枚白K金7花手鐲、一枚玫瑰金Between the Finger指間戒,以及一枚玫瑰金和白K金巧妙交織的8花戒指,鏡面拋光玫瑰金花瓣折射光芒,為嶄新的年捎來金光閃耀的盎然春意。

全新的Frivole系列白K金7花手鐲,共鑲嵌近300顆璀璨美鑽,鮮明的線條勾勒婉約動人盛放之美,不對稱設計配合微拱的心形花瓣,捕捉到屬於春季的自然之美。Frivole系列首次推出以玫瑰金、白K金和美鑽打造的8花戒指,三朵白K金花蕾鋪鑲美鑽,組成錯落有致的層次,與五朵中央鑲嵌一顆寶石的玫瑰金花朵相互輝映,八花連枝的構圖組成栩栩如生的立體花束。

含括耳針耳環、吊墜的Frivole系列珠寶套裝,今年推出光暈溫煦的玫瑰金新作。全新Between the Finger指間戒,則以兩朵鏡面拋光玫瑰金花蕾,大、小花冠分別以不對稱手法鑲嵌三顆或一顆鑽石花蕊。