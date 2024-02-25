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繁花盛開迎春 梵克雅寶Frivole立體金花獻詩意讚歌
四季的遞嬗向來是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的靈感泉源。 2024年春季，品牌經典的立體金花Frivole系列迎來5款新作，包括一枚白K金7花手鐲、一枚玫瑰金Between the Finger指間戒，以及一枚玫瑰金和白K金巧妙交織的8花戒指，鏡面拋光玫瑰金花瓣折射光芒，為嶄新的年捎來金光閃耀的盎然春意。
全新的Frivole系列白K金7花手鐲，共鑲嵌近300顆璀璨美鑽，鮮明的線條勾勒婉約動人盛放之美，不對稱設計配合微拱的心形花瓣，捕捉到屬於春季的自然之美。Frivole系列首次推出以玫瑰金、白K金和美鑽打造的8花戒指，三朵白K金花蕾鋪鑲美鑽，組成錯落有致的層次，與五朵中央鑲嵌一顆寶石的玫瑰金花朵相互輝映，八花連枝的構圖組成栩栩如生的立體花束。
含括耳針耳環、吊墜的Frivole系列珠寶套裝，今年推出光暈溫煦的玫瑰金新作。全新Between the Finger指間戒，則以兩朵鏡面拋光玫瑰金花蕾，大、小花冠分別以不對稱手法鑲嵌三顆或一顆鑽石花蕊。
Frivole系列融會多種工藝技術製作，活用品牌自1920年代已享譽的鏡面拋光技術，每一件珠寶均以人手仔細打磨，釋放金屬自身的光芒。鑽石則經科學鑑別和品牌制定的專業要求兩重篩選程序，嚴選成色須達D至F級，淨度則在IF至VVS級的優質鑽石。
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