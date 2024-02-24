平溪20呎雙龍主燈分開升空避免相撞重演 900天燈照夜空

新北市平溪國際天燈節十分場，今晚在十分廣場燈施放九波天燈，每波100盞，點亮平溪夜空，今晚元宵主燈是20呎雙龍主燈，由新北市副市長陳純敬領銜施放，寫下大家的心願冉冉升起。因上周六在平溪國中4主燈同時施放，有2燈距離過近相撞成火球墜落，今晚雙龍分開升空。

「北天燈、南烽炮」為每年元宵盛事，十分場活動首先由勁騰龍獅鼓藝坊以隆隆鼓聲及強烈節奏帶來震撼的開場演出，隨後由兆群表演團隊展現多元趣味的表演，熱鬧氣氛為元宵節增添濃濃喜氣。

今晚十分廣場最吸睛的焦點為20呎雙龍主燈，塑造非凡氣勢，吸吸民眾目光。副市長陳純敬領銜施放雙龍主燈，期許世界隨著滿載祝福的百盞天燈冉冉升起之際，迎來龍年豪運。

因上周六在平溪國中4主燈同時施放，有2主燈距離過近相撞成火球墜落，今晚雙龍分開升空，各自伴隨百盞天燈冉冉升空，民眾驚呼連連。

今年適逢新北市與日本三重縣觀光交流締結合作10周年，新北市與三重縣藉由平溪天燈串起雙方交流與情誼，三重縣觀光部率領400名日本觀光客參加，寫下來自日本的心願。