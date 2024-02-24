抗老第一步從清潔開始！海洋拉娜奢華清潔三部曲

保養是一種日常儀式。人們在這忙碌的生活當中，日以繼夜為生活打拼，也要懂得好好照顧自己。所以，保養也轉化成生活當中，相當重要的日常休憩時刻。

說到保養，第一步驟當然是臉部的清潔，許多保養專家也不斷強調，想要讓肌膚變好，除了使用對的產品之外，其次最重要是清潔要做足。頂級保養品牌LA MER海洋拉娜，透過科學研究與鑽研，發現抗老的最大秘密，就是從肌底深層清潔做起。

過去大家對於海洋拉娜的記憶，以海洋拉娜經典乳霜的修復效果為主。如今的海洋拉娜推出三款新品，讓肌膚清潔、穩定一定做好打底。