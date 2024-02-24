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抗老第一步從清潔開始！海洋拉娜奢華清潔三部曲

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜LA MER深海極效淨膚面膜 50ml／8,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER深海極效淨膚面膜 50ml／8,500元。圖／海洋拉娜提供

保養是一種日常儀式。人們在這忙碌的生活當中，日以繼夜為生活打拼，也要懂得好好照顧自己。所以，保養也轉化成生活當中，相當重要的日常休憩時刻。

說到保養，第一步驟當然是臉部的清潔，許多保養專家也不斷強調，想要讓肌膚變好，除了使用對的產品之外，其次最重要是清潔要做足。頂級保養品牌LA MER海洋拉娜，透過科學研究與鑽研，發現抗老的最大秘密，就是從肌底深層清潔做起。

過去大家對於海洋拉娜的記憶，以海洋拉娜經典乳霜的修復效果為主。如今的海洋拉娜推出三款新品，讓肌膚清潔、穩定一定做好打底。

海洋拉娜新三款新品分別為「深海極效穩膚露」、「深海極效潔顏乳霜」、「深海極效淨膚面膜」皆添加經典「奇蹟活凝金萃™」。針對日常清潔、穩定肌膚、周期性深層清潔，將肌膚的基底打理好，後續的保養品吸收也會更好。

海洋拉娜LA MER深海極效穩膚露 200ml／4,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER深海極效穩膚露 200ml／4,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER 全新深海極效淨膚系列。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER 全新深海極效淨膚系列。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER深海極效潔顏乳霜 125ml／4,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜LA MER深海極效潔顏乳霜 125ml／4,900元。圖／海洋拉娜提供

抗老 面膜

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