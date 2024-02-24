Hanni小蠻腰拼Daisy Edgar超深V 同框古馳24秋冬大秀

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）昨日甫發表了2024秋冬女裝，來自全世界的明星名人如品牌大使Hanni、中國男星肖戰、文淇、英國女演員Daisy Edgar Jones，甚至GUCCI母集團、Kering Group的「董娘」女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）也到場看秀，欣賞由GUCCI創意總監Sabato de Sarno打造的本季全數55套造型。

Sabato de Sarno在大秀開始前已在個人IG上傳一張照片，照片內有著一本Ancora Red的紅色皮革筆記本，其封面燙有Follow your heart的字樣並「透」出大量便利貼；貼文中並搭配一段短文：Seek a small subversive gesture，譯為中文可為「尋覓一種顛覆性的姿態」。事實上，2024秋冬的GUCCI女裝確實顛覆了對季節的想像：大量的蕾絲、睡衣式透明連身洋裝成為搶眼造型，讓人不禁沈思：這是春夏又或秋冬的發表？貼文中方形的紅色筆記本也像是女裝的寬大輪廓，便利貼則似精巧的金屬手鍊、choker馬銜鍊金色短項鍊或迷你螢光色小包，讓人為之驚艷，並迫不急待列入下半年的採購清單。

宛如睡衣式的透明洋裝顛覆了季節和織物布料使用的絕對關連，並透過刺繡、蕾絲賦予了如少女般的夢幻氣質，時而搭配上黑色長裙與墨鏡，時而則外搭超長毛料大衣和瑩光色包款；大量的刺繡工藝出現在超長變形的M1美軍飛行外套、深V連身長裙或厚重的長大衣外套上，讓整體造型閃閃發亮、走路有風；深邃強烈的眼線和長靴則是2024秋冬的「標配」，展現出GUCCI女子的犀利與剽悍，同時長靴內側再藏入GUCCI經典的綠紅綠尼龍Web織帶；幾何線條的「蒼鷺」在本季首見，構成了全新圖案、散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中，或將成為未來GUCCI在馬銜鍊、Ancora Red、綠紅綠之外的新經典設計語彙。