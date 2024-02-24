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Hanni小蠻腰拼Daisy Edgar超深V 同框古馳24秋冬大秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI品牌大使、NewJeans團員Hanni，以咖啡色連身裙搭配Ancora Red紅色高跟鞋，同場加映小蠻腰，性感不失大方。圖／GUCCI
GUCCI品牌大使、NewJeans團員Hanni，以咖啡色連身裙搭配Ancora Red紅色高跟鞋，同場加映小蠻腰，性感不失大方。圖／GUCCI

義大利時尚品牌古馳（GUCCI）昨日甫發表了2024秋冬女裝，來自全世界的明星名人如品牌大使Hanni、中國男星肖戰、文淇、英國女演員Daisy Edgar Jones，甚至GUCCI母集團、Kering Group的「董娘」女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）也到場看秀，欣賞由GUCCI創意總監Sabato de Sarno打造的本季全數55套造型。

Sabato de Sarno在大秀開始前已在個人IG上傳一張照片，照片內有著一本Ancora Red的紅色皮革筆記本，其封面燙有Follow your heart的字樣並「透」出大量便利貼；貼文中並搭配一段短文：Seek a small subversive gesture，譯為中文可為「尋覓一種顛覆性的姿態」。事實上，2024秋冬的GUCCI女裝確實顛覆了對季節的想像：大量的蕾絲、睡衣式透明連身洋裝成為搶眼造型，讓人不禁沈思：這是春夏又或秋冬的發表？貼文中方形的紅色筆記本也像是女裝的寬大輪廓，便利貼則似精巧的金屬手鍊、choker馬銜鍊金色短項鍊或迷你螢光色小包，讓人為之驚艷，並迫不急待列入下半年的採購清單。

宛如睡衣式的透明洋裝顛覆了季節和織物布料使用的絕對關連，並透過刺繡、蕾絲賦予了如少女般的夢幻氣質，時而搭配上黑色長裙與墨鏡，時而則外搭超長毛料大衣和瑩光色包款；大量的刺繡工藝出現在超長變形的M1美軍飛行外套、深V連身長裙或厚重的長大衣外套上，讓整體造型閃閃發亮、走路有風；深邃強烈的眼線和長靴則是2024秋冬的「標配」，展現出GUCCI女子的犀利與剽悍，同時長靴內側再藏入GUCCI經典的綠紅綠尼龍Web織帶；幾何線條的「蒼鷺」在本季首見，構成了全新圖案、散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中，或將成為未來GUCCI在馬銜鍊、Ancora Red、綠紅綠之外的新經典設計語彙。

配件中，搶眼、上吊的黑色貓眼太陽眼鏡頗有1970年代的酷炫與懷舊，上一季已然現身的馬銜鍊造型金色項鍊本季依然搶眼，同時一款全新、金屬的竹節手拿包更是GUCCI對自家經典Bamboo包的全新試驗；事實上，如果留心觀察，創意總監Sabato對GUCCI 2024秋冬的核心或早早「埋下」：開秀第一套以長版合身長外套搭配手拿包，最後一套則是平口連身開衩長裙，兩套都具備了全黑、飾以寶石的短項鍊、過膝超長皮靴的三項共通點，頭尾呼應，進而描繪GUCCI女子的俐落身影，瀟灑、幹練，原來就是性感的最佳定義。

大量蕾絲、半透的睡衣式洋裝，顛覆了織料和季節的絕對關連。圖／GUCCI提供（合成圖）
大量蕾絲、半透的睡衣式洋裝，顛覆了織料和季節的絕對關連。圖／GUCCI提供（合成圖）
幾何線條的「蒼鷺」在本季首見構成全新圖案、散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中。圖／GUCCI提供（合成圖）
幾何線條的「蒼鷺」在本季首見構成全新圖案、散見於蕾絲長洋裝、寬版海軍外套、連身短裙中。圖／GUCCI提供（合成圖）
中國男星肖戰。圖／GUCCI
中國男星肖戰。圖／GUCCI
最後一套則的平口連身開衩長裙以全黑、飾以寶石的短項鍊、過膝超長皮靴的共通點，呼應開秀的第一套造型。圖／GUCCI
最後一套則的平口連身開衩長裙以全黑、飾以寶石的短項鍊、過膝超長皮靴的共通點，呼應開秀的第一套造型。圖／GUCCI
GUCCI創意總監Sabarto de Sarno。圖／GUCCI
GUCCI創意總監Sabarto de Sarno。圖／GUCCI
針織衫上的透明或略帶異色的亮片或水晶流蘇，讓衣物與其穿戴者煥發著閃耀自信。圖／GUCCI提供（合成圖）
針織衫上的透明或略帶異色的亮片或水晶流蘇，讓衣物與其穿戴者煥發著閃耀自信。圖／GUCCI提供（合成圖）
GUCCI日前發表了2024秋冬女裝的全數55套造型。圖／GUCCI
GUCCI日前發表了2024秋冬女裝的全數55套造型。圖／GUCCI
與Hanni（左）同框的英國女演員Daisy Edgar，超深V搭配甜美笑容，散發著晚宴般的高級感。圖／GUCCI提供
與Hanni（左）同框的英國女演員Daisy Edgar，超深V搭配甜美笑容，散發著晚宴般的高級感。圖／GUCCI提供
開雲集團「董娘」莎瑪海耶克（左）與Hanni。圖／GUCCI
開雲集團「董娘」莎瑪海耶克（左）與Hanni。圖／GUCCI
寬版壓印幾何圖形的長外套在本季值得推崇，並有窄身繫皮帶、修身與寬版立領的三種可能，並搭配長靴或厚底樂福鞋。圖／GUCCI提供（合成圖）
寬版壓印幾何圖形的長外套在本季值得推崇，並有窄身繫皮帶、修身與寬版立領的三種可能，並搭配長靴或厚底樂福鞋。圖／GUCCI提供（合成圖）

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